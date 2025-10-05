Lo que necesitas saber: La UNAM también exigió la repatriación de la estudiante Arlín Gabriela Medrano Guzmán y de los otros mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Mejor tarde que nunca. Luego de que varias instituciones de México compartieran su postura respecto al genocidio en Gaza, la UNAM condenó la violencia contra el pueblo palestino y exigió un inmediato alto al fuego.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

UNAM condena genocidio contra el pueblo palestino

Hace unas semanas la presidenta de México dijo por primera vez que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Ahora, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió su “más enérgica condena”.

Mediante un comunicado, la Máxima Casa de Estudios de México externó su postura sobre el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. Y aprovechó el mensaje para exigir un inmediato alto al fuego.

“La UNAM se suma a la exigencia internacional para que el gobierno de Israel permita, de manera urgente, la apertura de corredores humanitarios que garanticen la alimentación y la asistencia a la población civil”, señalan.

Esta postura forma parte del llamado de la comunidad internacional a lograr la resolución pacífica del conflicto y avanzar hacia un proceso de paz duradera.

Imágenes de conflicto en Gaza./ Imagen WPP 2025

Exigen repatriación de los mexicanos de la Global Sumud Flotilla

Además, la universidad exigió la repatriación de la estudiante Arlín Gabriela Medrano Guzmán y de los otros mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, interceptada hace unos días por las fuerzas de Israel.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la detención y próxima repatriación a nuestro país de los seis mexicanos que se encontraban en la flotilla humanitaria.