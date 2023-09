Lo que necesitas saber: La UNAM ya anunció que el caso de presunto plagio de Xóchitl Gálvez será turnado al Comité de Ética,

Here we go again… Apenas se destapó otro escándalo de plagio en la tesis pero esta vez contra Xóchitl Gálvez. La UNAM respondió afirmando que van a analizar el caso en el Comité de Ética.

“El rector Enrique Grace pidió al director de la Facultad de Ingeniería que turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico para realizar el análisis que corresponda”.

Foto: UNAM

Un momento… ¿cuál plagio de Xóchitl Gálvez?

Recientemente en redes sociales, el usuario Bernardo Escalante reveló que la virtual candidata presidencial del Frente Amplio aplicó un Yasmín Esquivel: plagió al elaborar el texto que presentó para titularse en la modalidad de “informe de actividades profesionales”.

Pero ¿a quién se supone que le copió la tarea? Escalante afirma que a la Segob.

Resulta que varios párrafos fueron tomados del documento Programa especial de Cambio Climático 2009-2012 pero sin la cita correspondiente. Por acá mero les contamos más al respecto.

Si bien la próxima candidata presidencial Xóchitl Gálvez no negó todo el relajo, dijo que no es para tanto que porque solo son 6 párrafos de 70 hojas y que eso no es una tesis, sino un informe de experiencia como modalidad de titulación.

“Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno, o sea, es obvio que me estoy refiriendo al programa del cambio climático”, explicó en entrevista ofrecida en el Senado y recogida por Proceso.

Y no solo eso. En redes sociales también apareció hasta el índice del informe con una bibliografía, critican, mal hecha.

Denuncia de plagio contra Xóchitl Gálvez /Captura de pantalla

Y claro, la próxima candidata afirma que todo esto es un sacadero de trapitos sucios con maña para desacreditarla y ponerle piedras rumbo a la presidencia.

Te puede interesar