Sanciones y apoyo: UE cerrará su espacio aéreo a Rusia y dará armas letales a Ucrania

Finalmente se tomó la decisión, desde las altas esferas de la Unión Europea, de dar un fuerte apoyo a Ucrania para que se haga de armamento para defenderse de Rusia. Serán armas con valor de 500 millones de dólares las que sumistrarán a las fuerzas que resisten desde Kiev.

Pasa que la Unión Europea tuvo una sesión este 27 de febrero, y entre diferentes propuestas que se hicieron ante la situación entre Ucrania y Rusia, se tomó la determinación de apoyar con armamento al país liderado por Volodímir Zelenski.

Se trata de un hecho histórico pues es la primera ocasión que la UE financía armas para un conflicto militar. “Esta es la primera vez en nuestra historia que la Unión Europea proveerá equipo letal a un tercero”, declaró Josep Borrell, alto representane para la política exterior, según palabras retomadas por Swissinfo.

“Hemos decidido utilizar nuestras capacidades para dar armas, armas letales, asistencia letal al Ejército ucraniano, por valor de 450 millones de paquete de apoyo, y 50 millones más para suministros no letales, como combustible y equipos de protección“.

Además de anunciar el apoyo financiero y de armamento que se dará a Ucrania, también se puso sobre la mesa la propuesta de cerrar el espacio aéreo entero de la UE a Rusia como una sanción más por sus operaciones militares.

Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión de la Unión Europea, declaró en la misma asamblea que se cerrará el espacio aéreo a aviones de Rusia, comerciales o privados, por lo que no podrán aterrizar, despegar ni sobrevolar el territorio de los 27 países que integran la Unión.

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.

The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.

We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022