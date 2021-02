Aprobado el uso de emergencia de vacunas CanSino y CoronaVac: López-Gatell

Pues México ya puede presumir que tiene autorizadas no una, ni dos, ni tres… ¡cinco vacunas, para su uso de emergencia! Ahora nomás falta que lleguen y sean distribuidas. Ah, por cierto, las que ayer se aprobaron fueron las de CanSino y CoronaVac, ambas de manifactura china.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la subsecretaría de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que las reguladoras sanitarias aprobaron a las mencionadas vacunas, esto luego de echarse una buena explicación sobre efectividad y eficacia de los biológicos (que buena falta hace, tomando en consideración que las vacunas chinas no tienen una eficacia tan alta como otras).

“Los datos que tenemos de eficacia para las distintas vacunas posiblemente van a cambiar en la medida en que vayan agrupándose más y más y más datos. Algunas vacunas hoy parecen tener baja eficacia (…) Por ejemplo, la propia vacuna CanSino, por cierto, se le otorgó ya el registro de emergencia, la autorización de uso de emergencia, igual que a la vacuna Sinovac o Coronavac (…) Y en ambos casos hay datos variables entre los distintos países donde se está conduciendo el estudio”.

Hasta ahora se sabe que la vacuna de CanSino tiene una eficacia del 65.7%, mientras que uno de los últimos estudios de la CoronaVac (Sinovac) dio como resultado una eficacia menor al 60%.

¿Que sea baja la eficacia es malo?

Según la explicación de López-Gatell, no necesariamente: si bien la eficacia de las vacunas CanSino y CoronaVac es baja, ésta sólo es la estimación de que produce el efecto deseado (reducir el riesgo de infección en una condición experimental), pero la efectividad de ellas sería diferente, ya que ese dato se basa en el uso real que se les dará en una población determinada.

“Y puede haber variaciones, a veces la efectividad es menor que la eficacia; en algunas situaciones -como las enfermedades infecciosas, donde hay un efecto poblacional que justamente es la base teórica de la inmunidad de rebaño-, puede incluso la efectividad ser mayor que la eficacia”, explicó López-Gatell.

Vacuna de CanSino será envasada en Querétaro

La vacuna de CoronaVac será toda “made in China”, pero la CanSino llegará “a granel”… lo cual se lee medio gacho, pero no es otra cosa que llegará no fabricada por completo: el primer embarque arribará hoy y será llevado a Querétaro, donde será envasada (y de la cual ya tiene precompradas varias dosis).