Va otro: AMLO invita a gobernador de Nayarit a unirse al gobierno federal

AMLO sigue negándose a tirar el cascajo… digo, sigue dándole chamba a gobernadores que apenas están por terminar su administración. Ya lo hizo con el de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien quiere mandar a representar a México en España… y ahora lo hace con el mandatario saliente de Nayarit, el panista Antonio Echevarría.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gober saliente de Nayarit se rifó tanto en su administración que por eso lo piensa integrar a su equipo de trabajo. No dijo en cuál puesto lo piensa acomodar, pero la invitación está puesta.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ‘¿y en dónde?’, pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el gobierno federal”.

Lo anterior fue dicho por AMLO durante su participación en el evento “Inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial”, celebrado en Tepic, Nayarit… un día después de que anunció que otro gobernador saliente será parte del gobierno federal: el saliente Quirino Ordaz, de Sinaloa.

Será el próximo 19 de septiembre cuando termine el periodo de Antonio Echeverría al frente de Nayarit. En lugar del panista llegará el exsenador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ganó las pasadas elecciones representando a Morena.

Hasta el momento se desconoce si el gober saliente de Nayarit aceptará la oferta de AMLO… lo que sí se sabe es que, en el caso de Quirino Ordaz, ya se están moviendo las cosas para que éste se vaya directo a España, donde se desempeñará como embajador.

“La propuesta será presentada al Gobierno de España para solicitar el beneplácito conforme a las normas diplomáticas internacionales y, posteriormente, será enviada al Senado para su análisis y dictaminación conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes aplicables”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de un comunicado.

Quirino Ordaz se irá a España a ocupar el lugar de la embajadora María Carmen Oñate, quien –según la cancillería– desde hace meses había expresado su intención de retirarse, luego de 42 años en el servicio diplomático.