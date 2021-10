Varias personas muertas tras ataque con arco y flecha en Noruega

Hace tan solo unos minutos, varios medios internacionales comenzaron a reportar varias personas muertas y heridas por un presunto ataque con arco y flecha en la ciudad de Kongsberg, Noruega, a tan solo 85 kilómetros al oeste de Oslo, la capital de este país.

De acuerdo con información de CNN, hay varias personas muertas y heridas por un ataque con arco y flecha en la ciudad noruega de Kongsberg, dijo al medio de comunicación de Estados Unidos un funcionario de prensa de la Policía de Noruega este miércoles 13 de octubre.

También señalan que el sospechoso que inició el ataque utilizó arco y flecha para quitar la vida a las personas y dejar heridas a otras. Sin embargo, el funcionario no especificó el número de víctimas que hay o cuántas resultaron lesionadas tras el atentado.

Eso sí, aseguró que las autoridades de Noruega ya arrestaron al sujeto y que ahora la situación ya se encuentra bajo control en la ciudad de este país europeo.

Por otra parte, según el medio estadounidense, cuando se le preguntó al funcionario de Noruega si este hecho lo estaban tratando como un acto terrorista, él contestó lo siguiente: “aún no está claro, es demasiado pronto para saberlo”.

Además, el vocero de la Policía de Noruega indicó que los alertaron por primera vez sobre este ataque a las 18:15 horas (tiempo local) e informó que el sospechoso atacó a personas con arco y flecha en varios puntos de la ciudad antes de que lo detuvieran.

Horrible news from Norway tonight.

Several people are injured and dead after an attack by a person with bow and arrow.

The suspect seems to deliberately have walked around shooting several people.

They don’t have any motive as of yet.

— PeterSweden (@PeterSweden7) October 13, 2021