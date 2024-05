Lo que necesitas saber: Desde Coatzacoalcos, Veracruz, papás y mamás denunciaron una extorsión por cobro de piso a los turnos matutino y vespertino.

Noticias nada chidas llegan desde Veracruz, pues en redes y familias de Coatzacoalcos han denunciado el caso de extorsión con el cobro de piso a una escuela primaria de la colonia Primero de Mayo tanto del turno matutino como el vespertino.

Lo que sabemos de este caso es que a estos dos turnos de la Escuela Primaria Héroe de Nacozari (matutino) y la Escuela Primaria Jaime Nuno (vespertino) les llegó un mensaje para extorsionar a papás y mamás con el pago de 20 mil pesos a cambio de la seguridad de sus hijos e hijas.

Y como siempre —aunque el mensaje fue hallado el 13 de mayo— no hay luces de las autoridades de Veracruz o Coatzacoalcos, ya que hasta las 4 de la tarde del martes 14 siguieron sin publicar un comunicado para explicar qué pasó y qué medidas tomarán.

(De hecho, la información sobre la reacción de las autoridades veracruzanas las conocemos vía medios como La Jornada o Imagen, pero nada en los canales institucionales).

Lo que sabemos del cobro de piso y amenazas a una primaria en Veracruz

De acuerdo con testimonios, en una escuela de la colonia Primero de Mayo apareció una cartulina con un mensaje donde se exigen 20 mil pesos como una cuota de protección para los/las estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

Sí, cobro de piso por estudiar en Coatzacoalcos. Además, el mensaje amenaza con que “los accidentes pueden pasar” y con la fecha límite para pagar el cobro de piso, que supuestamente sería el 15 de mayo.

Como se imaginarán, las familias están bastante preocupadas. Uno de los papás platicó con la periodista Azucena Uresti y explicó que si bien no piensa levantar una denuncia —por miedo— sí pide el apoyo de la policía que hasta ese momento no se había acercado con las familias.

Suspenden clases en estos planteles de Coatzacoalcos

Sabemos más de este caso vía la corresponsal de Imagen Tamara Corro, quien reportó que el plantel educativo de los turnos matutino Héroe de Nacozari y vespertino Jaime Nunó suspendieron clases desde el 13 de mayo.

Los papás y las mamás dicen que se enteraron de la cartulina por los chats de la escuela, alegando que tampoco hay información detallada sobre este mensaje.

Lo único que les dijeron es que retomarían clases hasta el próximo lunes 20 de mayo, peeeeero aun así no están seguros de llevar a sus hijos e hijas hasta que vean una respuesta integral tanto de las autoridades municipales, estatales y educativas.

Desde #Veracruz, Tamara Corro nos comparte el reporte de las supuestas extorsiones dentro de una escuela primaria de #Coatzacoalcos

En cambio, según La Jornada, la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido el caso y envío a policías estatales para que lleven a cabo recorridos de vigilancia en patrullas y motos oficiales.

