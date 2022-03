“Estoy libre por ustedes…”: Alejandra Cuevas agradece en video por el fin del caso contra Gertz Manero

La muerte de Federico Gertz Manero se convirtió en un caso que acaparó la atención nacional. Es una larga historia que involucró a todos los niveles de justicia en México y terminó con una histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia. Alejandra Cuevas y su madre, Laura Morán, quedaron absueltas de toda responsabilidad.

Ahora, en un video, le agradeció a la sociedad mexicana que la acompañó en este enredado caso legal.

Alejandra Cuevas pasó más de 500 días en prisión acusada de participar en el presunto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Una cosa tengo muy clara, es la que tengo mas clara del mundo: sin ustedes esto no hubiera sido posible”, cuenta Cuevas en el video publicado en las redes sociales de su hijo. “Ahora estoy libre pero no estoy libre por las instituciones, ni estoy libre por el fiscal. Estoy libre por ustedes que se unieron, me arroparon, sin conocerme y arroparon a mis hijos”.

Todo el caso quedó desestimado en una histórica decisión unánime.

Mi mamá les da las gracias y me uno a su gratitud, todos ustedes forman parte medular de su liberación y de nuestras vidas. Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lográremos. #AlejandraCuevasLibre pic.twitter.com/ec8BaHo9Un — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) March 30, 2022

En resumen sin tanto abogañol, los ministros decidieron que Laura Morán —pareja de Federico— sí había atendido la enfermedad de Gertz Manero y que no tenía responsabilidad en su fallecimiento. Por ende, su hija, Alejandra Cuevas, menos tenía qué hacer en prisión.

Este caso había quedado en el centro de las discusiones debido a las presiones que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, había iniciado. El caso había estado detenido durante años hasta que el abogado consiguió el máximo asiento de fiscal y se han sembrado dudas de la complicidad que tuvo con la fiscalía de CDMX y la jueza del caso para meter a Cuevas en prisión.

El chiste es que ahora está libre. “Me doy cuenta que sí podemos presionar y si podemos lograr lo que queremos”, decía Cuevas en el video en libertad.

Al mismo tiempo anunció que ahora está trabajando en una asociación que busca liberar a otras mujeres que, como ella, no cometieron un delito y están en Santa Martha. “Que me ayuden a sacar a gente como yo. Ahora fue libertad para Alejandra, la próxima será para mi mejor amiga: libertad para Mara. Yo nunca hubiese ayudado a alguien que no conocía, me dieron una lección de vida”, comentó.