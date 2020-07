Tal vez la recuerden por “chistoretes” como el #NoroñaChallenge, el pollotón o invitar a la gente a que escuche The Doors una vez que el uso de la marihuana sea legal. Nay Salvatori volvió a protagonizar un momento de polémica por publicar un video en Tik Tok. ¿Y eso?

Además del contenido, la controversia gira en torno al sitio donde la diputada del ya desaparecido Partido Encuentro Social (PES) grabó este video —nomás para convivir en Tik Tok.

Ciudadanía: Ojalá que los diputados realicen un buen trabajo legislativo que abone a la reactivación económica y mejor distribución de riqueza. Diputad@s obradoristas: pic.twitter.com/d7UOFDHrNL — Hendrik Ortega (@HendrikOrtega) June 30, 2020

El video de Nayeli Salvatori en TikTok

El 30 de junio se viralizó un video donde la protagonista es la diputada Federal Nay Salvatori, quien aparece simulando echar unos disparos al ritmo de una rola de reggaetón.

El video se publicó en la cuenta de Tik Tok de la diputada y saltó a las otras redes no precisamente por su gracia.

En Twitter la gente cuestionó qué rayos hacía Nay Salvatori recreando la rola “4K” en la Cámara de Diputados. Es más, desde su trinchera Pedro Carrizales el Mijis señaló a la legisladora por aprovechar las instalaciones federales para simular balazos y “bailar” reggaetón.

¿Y este bailecito de dónde salió o qué onda? Ah bueno, esta coreografía se viralizó gracias a un tiktokero llamada Kunno, quien califica los bailes de sus seguidores.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk — Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 30, 2020

La respuesta de Nay Salvatori

“Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! Mejor les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escucho. ¿Me van a castigar por hacer mímica? ¿Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes”.

Esta fue la respuesta de Nay Salvatori ante los cuestionamientos. El mensaje fue publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de un video editado con las “precisiones” de Salvatori.

Más tarde la diputada del PES argumentó que su video era inofensivo, si se compara con otras legislaturas.

“Buenas noches y a ver cuando se asustan de los que estuvieron en las legislaturas pasadas y se enriquecieron con moches. Podré ser juzgada x ridícula, naca o lo que gusten pero por ladrona o por traidora a mi gente jamás. Los políticos de antes hacían fraudes, los de hoy tiktoks“.

Acusan falta de empatía y ética

A propósito del video de Nay Salvatori, hubo quienes recordaron el momento en que el futbolista Marco Fabián festejó la anotación de un gol simulando disparar una pistola —fue por allá de 2011.

En aquella ocasión y tras las críticas, Marco Fabián reviró, pidió disculpas y donó un millón de pesos al Fondo de Atención de Niños Víctima de la Violencia en Ciudad Juárez, pues el futbolista reconoció la grave situación que México vivía —el futbolista recordó que su hermano había muerto a causa de la violencia.

Glorificación de la violencia dentro de la cámara de diputados por parte de la diputada @Naysalvatori. pic.twitter.com/2Xqb6S2Vsz — vampipe ⍨ (@vampipe) July 1, 2020

Por esta razón, los usuarios comenzaron a cuestionar a Nay Salvatori sobre la falta de empatía y glorificar la violencia, sobre todo en un sitio donde se debe garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir una vida sin violencia.

Otros más señalaron la falta de ética tanto por el contenido del video como por el uso de las instalaciones del Congreso —pues señalaron que sin importar si se trataba de un descanso o un momento previo a la chamba, se le debe un respeto a la institución que representa a los mexicanos.