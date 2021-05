“Sólo tengo 10 años”: El testimonio de una niña palestina en medio de los bombardeos

“No puedo lidiar más con esto. Sólo quiero ser doctora o algo para ayudar a la gente, pero no puedo. Sólo soy una niña. No sé qué hacer. Tengo miedo”. Estes es el testimonio de Nadine Abdel-Taif. Ella tiene 10 años de edad, es una niña palestina y a su corta edad ha tenido que enfrentar los bombardeos que han cobrado la vida de más de cien personas —entre ellas, menores de edad— en la franja de Gaza.

La voz de Nadine Abdel-Taif ha dado la vuelta al mundo después de que Middle East Eye —encargado de cubrir noticias en Medio Oriente y África— tomó su testimonio el pasado 15 de mayo.

“I’m just 10. Why do we deserve this?”

For the sake of ALL children and their future, the violence, killing and hatred must stop.pic.twitter.com/kBcGkSAsgd

— UNICEF (@UNICEF) May 17, 2021