En imágenes: Volcán Monte Sinabung lanza enorme columna de cenizas en Indonesia

El volcán Monte Sinabung sorprendió a Indonesia expulsando una enorme columna de ceniza caliente de hasta cinco kilómetros de altura. Sí, este martes este cráter hizo su primera gran erupción desde agosto del año pasado, informó el centro de vulcanología de este país asiático.

Este martes 2 de marzo, el volcán Monte Sinabung expulsó una nube de ceniza caliente de una altura de cinco kilómetros en Indonesia. Después de este hecho, el centro de vulcanología local señaló que desde el año pasado, la actividad de este cráter ha incrementado, así como que la alerta por este volcán en la provincia de Sumatra del Norte ya llegó a su segundo nivel más alto.

Por otra parte, las autoridades de Indonesia informaron que no se reportaron víctimas por la erupción del volcán. Eso sí, por si las dudas, el Centro de Mitigación de Riesgos Geológicos y Vulcanología de este país pidió desde antes a la población permanecer al menos unos tres kilómetros alejados del cráter.

En videos que circulan en redes sociales, se puede observar que las personas de Indonesia se vieron bastante sorprendidas por la erupción del volcán Monte Sinabung. De hecho, hubo quienes mostraron pánico por la expulsión de la columna de ceniza.

Sin embargo, una residente llamada Wirda Br Sitepu, de 20 años de edad, señaló a Reuters que la situación ya se había calmado y dijo que “la montaña no está en erupción y la ceniza ha disminuido”.

Cabe señalar que Indonesia se extiende a ambos lados del llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona de gran actividad sísmica, donde diferentes placas terrestres se encuentran y originan una gran cantidad de terremotos y volcanes. De hecho, este país cuenta con hasta 130 volcanes activos, más de los que hay en otro lugar del mundo.

Indonesia’s Mount Sinabung volcano sent a cloud of hot ash as high 3.1 miles in its first big eruption since August last year, the country’s volcanology center said https://t.co/V1SwCmKYVH pic.twitter.com/ycPZ0UUGr8

— Reuters (@Reuters) March 2, 2021