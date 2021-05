Sólo mostrar al votar: SEGOB corrige error de “se evitará solicitar credencial de elector”

Imagínense: llegar a votar sin necesidad que presentar la credencial del INE. Utsssss… banquetazo para los amantes de llenar urnas a favor de su candidato. Y eso es lo que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) erróneamente planteó.

En una reunión virtual entre gobernadores, la jefa de gobierno de la CDMX, la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, y el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, se abordó el protocolo que se establecerá el próximo 6 de junio, día de las elecciones federales. Y pues nada… que al final del encuentro se difundió un comunicado en el que claramente se leía “se evitará solicitar la credencial de elector”.

El evidente error generó las tradicionales críticas y burlas en redes sociales… incluso no faltaron los que sacaron las teorías de un posible fraude electoral. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) se limitó a mandar un mensaje en el que advierte a la población que, de no presentar la credencial del INE, pos nomás no se va a poder, mano.

“Toda la ciudadanía debe mostrar su credencial para votar en las Elecciones 2021 de este 6 de junio. Los protocolos por COVID-19 para las elecciones los elaboró el INE y son del conocimiento de las autoridades de salud. Sin credencial no se puede votar”, señaló el órgano electoral en el mensaje difundido por su cuenta Twitter.

Llegó la corrección de SEGOB sobre credencial

Sin moverle mucho, la SEGOB bajó el comunicado con la información errónea, para subir el efectivo: no es que no se vaya a pedir la credencial, sólo que los funcionarios de casilla se limitarán a verla. No será obligación entregarla, como se había hecho en otras elecciones, al momento de ser buscado en las listas de votantes registrados.

“Estábamos acostumbrados a entregar nuestra credencial para votar, para que las personas funcionarias de casilla la revisaran y después la entregaran. Se adapta en general el proceso, ya no se va a entregar directamente la credencial, sino se va a mostrar para que se identifique a la persona electora”, señala el comunicado corregido y aumentado.

Además de no entregar la credencial (sólo mostrarla), el votante se encontrará con la novedad de que no habrá cortinilla del cancel electoral. “También se instalarán filtros sanitarios en los cuales se distribuirá alcohol-gel para la higiene de manos y toma de temperatura al ingresar a la casilla”.

Y listo, así es como se resolvió esta pequeña confusión.