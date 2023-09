Lo que necesitas saber: Pese al anuncio de la designación de Xóchitl Gálvez, se tenía pensado realizar la encuesta del 3 de septiembre. Sin embargo, los líderes de los partidos del Frente Amplio pidieron cancelarla.

El domingo 3 de septiembre, el comité organizador del proceso con el que se eligió a la candidata presidencial del Frente Amplio va a terminar de hacerle al güey. En celebración que pinta para más deslucida que cuando México ganó la Copa Oro frente a Panamá, en el Ángel de la Independencia se le entregará a Xóchitl Gálvez su constancia de triunfadora absoluta de la candidatura presidencial de la oposición.

Xóchitl Gálvez dice que desapareció las micheladas en barrió de la Miguel Hidalgo / Foto: Yerenia Rolón.

Así lo anunció Marco Antonio Baños, integrante del mentado comité organizador que ya ni explicó el entripado que hizo porque se canceló la graaaaaaan consulta ciudadana que ya tenía armada para, precisamente, el próximo domingo (seeeeee, la tenía ya armada, ¿verdad?). Ya nomás se contentó con mostrar una de las boletas que se iban a utilizar en la jornada del 3 de septiembre, en la cual ya lucían los nombres de Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

Marco Baños presumió las boletas que se iban a utilizar en la encuesta del 3 de septiembre… pero ya no / Captura de pantalla

Estaba todo listo para hacer la encuesta… pero me chingué la rodilla

Puro desperdiciadero: (según) se tenían listas las boletas, las actas, la tinta indeleble, las casillas donde se iban a depositar los votos… el padrón… y los miles de voluntarios. “Estaba la jornada totalmente preparada”, presumió Baños… y pues todo se fue al ídem con lo anunciado el pasado miércoles, al hacer a un lado las aspiraciones de Beatriz Paredes.

En conferencia de prensa, el comité organizador explicó paso por paso cómo Xóchitl Gálvez acabó por ser designada mediante deda… mediante un proceso inédito y dizque histórico. Éste, según, acabó en lo que acabó cuando los partidos del Frente Amplio pidieron adelantadamente conocer los resultados de las encuestas de opinión y, con eso en mano, el PRI tomó la decisión final de hacer a un lado a Paredes y, así, darle el triunfo a Xóchitl Gálvez.

“No soy López Portillo para aparecer solita en la boleta”: Xóchitl Gálvez

Mucho antes de que el Comité Organizador saliera a decir una y otra vez que se canceló la consulta no porque no hubiera nada organizado, sino porque ya no era necesario por toooodo el empuje que trae la panista… la propia Xóchitl Gálvez ya había dicho que, pese a los anuncios, no iba a haber consulta.

“No tiene caso, ni que fuera López Portillo para aparecer solita en la boleta”, dijo Gálvez… aunque, como se vio en las boletas que mostró Baños, no iba a ser así: en ellas salía junto a Paredes y la votación iba a ser para consolidar el enorme apoyo que tiene.

Xóchitl Gálvez será la candidata del PRI, PAN y PRD en el 2024

Peeeero, explicó Baños, a final de cuentas los partidos del Frente Amplio pidieron mejor cancelarla. Casi-casi como diciendo “la encuesta iba a estar bien perrona, pero me chingué la rodilla”, Baños aseguró que para su organización (la de la encuesta) se afrentaron, ufffff, varios problemas logísticos, los cuales fueron resueltos con ayuda de los partidos políticos. Ahmmmm, sólo que el resultado de todo eso ya no será visto. Pero imagínenselo.

De acuerdo con el Comité Organizador, luego de que Xóchitl Gálvez sea ungida en el Ángel de la Independencia, se aclararán los gastos que implicó la encuesta que no se hizo. El reporte de gastos “no será como el de Morena (…) será con enorme pulcritud”, aseguró. A ver si es cierto (cof, o a la mera hora los líderes de los partidos vuelven a decidir otra cosa y dejan a los del comité salir a poner su cara de güey, cof).

