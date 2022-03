“No es una amenaza, es una realidad (…) y una explosión es el fin de Europa y de todos”, dijo el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski luego del ataque en la planta nuclear más grande del mundo: Zaporizhzhia.

Sí, la madrugada del 4 de marzo —hora local— fue aún más compleja para el gobierno de Ucrania, el ejército y los servicios de emergencia, al tener que reaccionar ante un ataque a la planta nuclear Zaporizhzhia, que de hecho puso al mundo en alerta.

Desde el Organismo Internacional de Energía Atómica hasta el gobierno de Estados Unidos y es que no era para menos, pues el mismo presidente de Ucrania alertó de las implicaciones de estos bombardeos en zonas de riesgo aún con los protocolos. Por acá compartimos parte del mensaje de Zelenski.

“Los propagandistas rusos solían hablar de cenizas nucleares, lluvia radiactiva y ahora no es una amenaza, es una realidad. Tenemos que detener a los soldados rusos. Ucrania tiene 15 centrales nucleares y si algo sucede, una explosión, es el fin de Europa y de todos”.

Emergency message from Pres. Zelenskyy regarding the attack on the nuclear power plant tonight. Part 1 of 2 (no subtitles) pic.twitter.com/Iebokoa6ZO

— J. Paul Kirby (@JPaulKirby) March 4, 2022