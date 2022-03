5 películas que debes ver para entrarle a ‘Moon Knight’ con Oscar Isaac

Moon Knight es uno de los títulos más esperados de este 2022 no sólo porque forma parte del universo de Marvel entre sus series para Disney+ (en exclusiva) y nos presenta a un personaje que jamás había sido visto en pantalla, sino porque trae una producción enorme que integra a uno de los más grandes actores de la actualidad: Oscar Isaac.

Isaac da vida a Steven Grant, un egiptólogo que trabaja en la tienda de regalos de un museo en Londres y tiene “problemas de sueño”. Pero en realidad, Steven es una persona con trastorno de identidad disociativo que, al menos, integra una personalidad más: Marc Spector, un mercenario que se convirtió en el avatar de Khonshu, el dios egipcio de la Luna.

Moon Knight, lo más innovador del MCU

Moon Knight es una serie que integra varios géneros, y lo hace de manera sensacional. Desde luego, hay acción y grandes efectos especiales combinados con tonos de comedia (cortesía de Steven), una fórmula ya conocida y dominada en el MCU. Pero lo que más nos sorprendió de esta serie, es que se trata del primer thriller psicológico que también integra elementos de terror. Por lo que Moon Knight se convierte en la propuesta más interesante hasta ahora.

Así que para que se vayan preparando para esta gran serie, con una enorme interpretación de Oscar Isaac con Ethan Hawke que pone sobre la mesa el tema de salud mental, por acá les dejamos cinco recomendaciones para entrarle de lleno a Moon Knight.

Birdman

Star+ / Prime Video

Quizá parezca extraño que Birdman, una de las cintas más aclamadas de Alejandro González Iñárritu, aparezca en un listado relacionado con Marvel y una de sus producciones. Pero guardan ciertas similitudes relacionadas con el desarrollo del persona, lo cual hace de Moon Knight algo sorprendente y que sólo un actor como Oscar Isaac podría lograr.

En Birdman, Riggan Thomson intenta salvar su carrera como actor con una obra de teatro que parece estar destinada al fracaso. Todas sus apuestas están ahí, pero todo le indica que las cosas no van a salir bien a partir de que luce más como un intento desesperado. Riggan fue famoso en una época gracias a un personaje de superhéroe que interpretó. Y es esta misma figura la que lo persigue constantemente recordándole el lugar en donde está.

En Moon Knight, Steven y Marc son agredidos por la figura de Khonshu, quien aparece constantemente para cuestionar su rendimiento y recordarles las veces que han fallado, o bien, cómo es gracias a él que permanecen con vida. Las voces tanto de Birdman como de Khonshu, llenan de dudas a los protagonistas, torturándolos constantemente. ACÁ les platicamos de otras ganadoras al Oscar.

The Card Counter

Disponible para compra

The Card Counter es la última película de Paul Schrader protagonizada por Oscar Isaac. Y sí, parece bastante obvio que la cinta salga en esta lista considerando a su protagonista y el hecho de que Ethan Hawke también apareció en una de las cintas del cineasta (First Reformed), pero la relación es mucho más profunda y compleja.

En la cinta de Schrader, Isaac interpreta a William Tell, un exmarine que fue encarcelado por algunos crímenes durante su estancia en Irak. Durante sus 8 años en la cárcel, aprendió a contar cartas, así que cuando sale, se dedica a recorrer el país, de manera muy discreta ganando algunos torneos que le den lo suficiente para vivir.

Tell y los personajes de Scharder, son bastante complejos y solitarios, llenos de rituales y manías que revelan de distintas formas. Tell, por ejemplo, cada que llega a una habitación de hotel, la cubre con mantas blancas, se sienta en una mesa con un trago y escribe. Lo mismo sucede, de alguna manera, con Steven en Moon Knight, quien debe realizar distintos rituales a partir de un trastorno que no termina de comprender. AQUÍ la reseña de The Card Counter.

12 Monkeys

Disponible para compra y renta

12 Monkeys es una de las mejores películas de los 90, y sin duda, una de las más grandes dentro de la filmografía de Terry Gilliam. Protagonizada por Bruce Willis, aquí conocemos a James Cole, un viajero del tiempo que debe moverse al pasado para evitar una catástrofe relacionada con la liberación de un virus que obliga a la humanidad a vivir de manera subterránea.

Cole viaja al pasado, semanas antes de que ocurra, pero es encerrado en un manicomio donde conoce a la doctora Kathryn Railly y a otro paciente llamado Jeffrey Goines. Mientras más intenta convencer a la doctor, más medicinas le administran. Por lo que su misión se considera un fracaso y debe volver al futuro. Ya estando aquí, va de regreso, y junto a Railly, es que descubren quién está detrás de todo… quizá sin posibilidad de salvar a mundo.

¿Y por qué hablamos de esta cinta? Porque la situación que atraviesa Cole, es similar a la de Steven/Spector, sobre todo desde los cómics. En Moon Knight de Jeff Lemire y Greg Smallwood, Marc está dentro de un manicomio donde es violentado por sus cuidadores. Mientras más habla de la existencia de Khonshu, menos “progreso” demuestra, lo cual crea una situación confusa y desesperante para el protagonista.

F*** Club

Netflix

Fight Club, al igual que 12 Monkeys, es una de las cintas más destacadas de la década de los 90. Al inicio, la película no fue muy bien recibida, pero con el tiempo se ha convertido en un clásico y una de las mejores de David Fincher. Basada en la novela de Chuck Palahniuk, aquí el protagonista es el Narrador, un sujeto con una vida muy aburrida que compra muebles en IKEA y va a grupos de ayuda a pasar el rato.

Después de un viaje, conoce a Tyler Durden, un empresario que hace jabón a partir de la grasa que tiran a al basura los hospitales donde hacen cirugías estéticas. De repente, ya viven juntos y crean un club de la pelea donde se van sumando miembros que siguen ciertas reglas hasta convertirse en un grupo terrorista.

Esperemos que no sea un spoiler, pero si ya vieron Fight Club, saben que hay un tema de personalidad múltiple. Por lo que las similitudes con Moon Knight son bastante evidentes, pues incluso, en un inicio Marc no sabe qué sucede o por qué de repente se encuentra en “sueños” extraños que parecen no tener sentido.

Indiana Jones

HBO Max

Esta es una de las referencias más obvias que, incluso, los actores han mencionado junto con Tomb Raider para explicar un poco de qué va Moon Knigt. La serie es de acción y aventura relacionada con la mitología egipcia, por lo que las similitudes entre unas y otras, relacionadas a la búsqueda de reliquias, va de la mano.

Pero lo que más hace que Indiana Jones sea una referencia para esta nueva producción de Marvel, es la narrativa, el ritmo y la forma en la que mezclan la acción y la comedia. En cuanto a los personajes, hay muy pocas similitudes, y de aquí no viene la relación. Pero es en la producción y demás detalles, donde hay ciertos paralelismos.