No hay nada que no se haya dicho de Batman entre cómics, películas, series y videojuegos. Es un personaje grandioso por su complejidad que como dijo alguna vez el mismo Christopher Nolan, tiene un potencial fílmico enorme que sólo una buena tragedia puede presentar. Batman es trágico, es oscuro, es aterrador, y nos divide entre seguirlo en su lucha por mantener su ciudad limpia, o la cercanía que tiene con aquellos que combate.

Mucho se ha dicho de Batman, pero nunca es suficiente. Así que por acá, quisimos recordarnos por qué Batman es el mejor héroe/personaje y por qué una nueva adaptación reinterpretando su historia, siempre será una manera de recordar su grandeza.

Batman es un ser humano

Esta es bastante obvia, pero se ha de mencionar siempre cuando se analiza a Batman porque no deja de ser el factor más determinante en su mitología y lo que marca la diferencia con cualquier otro superhéroe. Si bien las ficciones (y la tinta) nos permiten ir más lejos en la creación de personajes con cualidades que no sean de este mundo; siempre será más interesante verlos desarrollarse en un contexto que se apegue más a nuestra realidad.

Ese es el caso de Batman: un ser humano que no tiene superpoderes, no viene de otro planeta ni forma parte de una raza alienígena. Tampoco se ha expuestos a experimentos o animales radioactivos que le den poderes propios de un animal. Aún así, siendo vulnerable, se ha puesto a la altura de personajes como Superman y Wonder Woman.

Para ser justos, también, Batman tiene mucho dinero. Y eso le ha permitido acceder a todo tipo de “juguetes” con los que puede combatir criminales en todos sus niveles. Pero más allá de eso, incluso de los artefactos y del traje, es un personaje que se debate con luchas internas que las audiencias podemos reconocer.

Un gran ejemplo es la idea de venganza, el motivo que mueve a Bruce Wayne en un inicio y que lo lleva, incluso, a crear a Batman como un refugio ante la pérdida y la soledad. Pero al mismo tiempo, evoluciona con todo un factor complejo relacionado con la moralidad y la justicia. Batman no es un vengador, es un justiciero, y al ser un humano, nunca puede ponerse por encima de la ley.

De aquí el eterno dilema si Batman debería romper sus código y reglas en busca de un bien mayor. Pero es tan humano, que ha perdido varias batallas frente a sus enemigos que solemos calificar como errores, necesidad o incluso debilidad. Esto nos lleva a otro punto que es fascinante: la lucha de Bruce Wayne por esconderse en Batman o viceversa: Batman se esconde en la fachada de un multimillonario. En cualquiera de los dos casos, uno no puede existir sin el otro y ninguno puede existir sin su amor (u obsesión) por Ciudad Gótica.

Los orígenes de Batman

Bob Kane y Bill Finger crearon al personaje más complejo de entre todos. Han pasado más de 80 años y Batman nos obsesiona cada vez más con un sinfín de reinterpretaciones que lo llevan entre futuros alternos, distintos villanos, momentos variados de su vida como vigilante, diferentes destinos y puntos de partida. Pero si algo no ha cambiado, es el origen.

En los 80, DC mandó a renovar tres de sus más grandes franquicias: Superman, Wonder Woman y Batman. De estos dos primeros nacieron varias ideas, pero Batman se resistió porque sus orígenes eran “perfectos”. ACÁ les contamos más sobre este momento. La historia de Bruce Wayne y Batman es una verdader tragedia. Y esta narrativa es la que impera en la mayoría de sus versiones.

Bruce Wayne es un niño feliz que forma parte de una de las familias más importantes de la ciudad que ellos mismos fundaron. Sus padres se aman y lo aman. Procuran enseñarle valores positivos para utilizar sus recursos a favor de los más necesitades. Pero todo da un giro de 180 grados cuando su papá, Thomas, y su mamá, Martha, son asesinados en el Callejón del Crimen.

La muerte de sus padres representa el nacimiento de Batman. Algunos autores han dicho que Batman logra comunicarse bien con Robin porque nunca dejó de ser ese niño que perdió su inocencia a muy temprana edad. Por lo que una enorme tragedia, trae como resultado a Batman. Así es como este personaje se construye en la oscuridad, el dolor y la ira.

Les contábamos que DC se planteó la idea de cambiar la historia del origen de Batman, pero ante la imposibilidad de superar la primera idea de Kane y Finger, es que en los 80 años de historia se ha dramatizado de distintas maneras. Pero el origen siempre es el mismo y es el hilo conductor del personaje.

Los mejores escritores

En ocho décadas, muchos escritores le han entrado al quite para hacer crecer la historia de Batman con todas sus posibilidades. Como decíamos, es un personaje tan complejo, que da para un infinidad de ficciones con potencial fílmico. Y alguos de los mejores en la industria, nos han regalado cómics con los cuales no podríamos comprender el potencial de Batman.

Así que más allá de los creadores, plumas como las de Frank Miller nos dieron dos de los cómics más grandes y definitvos de Batman: The Dark Knight Returns y Year One. Hay un debate eternos sobre cuál de los dos es el más importante, pero sin importar cuál sea nuestro favorito, la realidad es que Miller le dio un toque oscuro y de calle tanto para los días finales de Batman como sus inicios. La psicología del personaje es un factor importante entre sus historias

Jeph Loeb retomó la cualidad más importante de Batman: es el mejor detective del mundo. Obras como The Long Halloween y Dark Victory, nos presentan a un personaje que hace uso de sus gadgets para investigar y llegar al fondo de las cosas. El primer cómic que mencionamos, quizá, es el más conocido al aparecer como base de la trilogía de Christopher Nolan, repitiendo esto con la toma de Matt Reeves. Al final, The Batman es una película de detectives y esto es gracias a Loeb junto al trabajo de Tim Sale.

Chuck Dixon nos regaló a uno de los villanos más aterradores, Bane, que llevaron la parte de Knightfall. Grant Morrison escribió Arkham Asylum mientras Paul Dini ayudó a crear Batman: The Animated Series. Otros que hemos de mencionar son Alan Moore, Alan Grant, Geoff Johns, Denny O’Neil, Steve Englehart y John Broome.

También hemos de hacer mención de Scott Snyder, cuyo trabajo podría (y debería) convertirse en la base en caso de que se extienda el universo fílmico de The Batman de Reeves con Robert Pattinson. La película abre la puerta para que le entremos de lleno a los títulos como Death of the Family, The City of Owls y The Court of Owls.

La galería de villanos

En The Long Halloween, Batman y James Gordon entran a Arkham para hablar con Festivo, un criminal que está encerrado por cometer crímenes sólo durante días festivos como Halloween, Navidad, el 4 de julio, el Día de las Madres, etcétera. Mientras caminan por los pasillos del manicomio/prisión, Gordon le dice a Batman que desde que él apareció, ese lugar se llenó.

“¿No ves una relación?“, le pregunta el policía. “No“, responde a secas Batman. Pero la negación viene de reconocer una realidad dura para el vigilante. Batman inspira a distintos villanos que también son complejos, que tienen un pasado oscuro, que han convertido el dolor en algo mosntruoso.

Y al ser Batman un gran personaje, debía tener una galería de villanos a su nivel. Cada uno de sus enemigos, representa una contraparte para Batman. Por ejemplo, Two-Face rompe con el equilibrio de la frágil dualidad que el mismo Batman procura mantener (Batman siempre vive al límite entre lo que debe ser y lo que necesita, tanto él como la ciudad que protege). O bien, El Pingüino le muestra que Ciudad Gótica es el escenario perfecto para que surgan ciudadanos que se corrompen con mucha facilidad en un entorno de violencia y desigualdad.

Catwoman es un tema aparte. No es como tal una villana, pero tampoco persigue un objetivo noble (al menos no siempre). Es ella quien constantemente le muestra que siempre está a punto de quebrar aquello que lo diferencia de los criminales que combate. Y así con cada uno de los villanos que han aparecido entre las décadas de Batman como Acertijo, Espantapajaros, Mister Freeze, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane y muchos más.

¿Y qué hay del Joker? Muchos de los villanos de este universo existen porque Batman existe. Es una relación de codependencia de las dos partes en un ir y venir en donde Batman necesita enfrentarlos y ellos necesitar retarlo. Sin embargo, de entre todos estos nombres, el de Joker destaca porque ambos sienten una obsesión que no pretende tener un fin. Batman se niega a terminar con el Guasón y este no puede eliminar a Batman porque es el único oponente que “está a su nivel”.

Batman: La serie animada

Esta no es una cualidad del perosanje en sí misma, pero vaya que la serie ayudó a que Batman llegará a más audiencias que no estaban familiarizadas con el cómic o las adaptaciones para televisión o el cine. Batman permitió, es justo decirlo, que se creara la mejor serie animada basada en un cómic en la historia. Batman: The Animated Series, disponible en HBO Max, es grandiosa porque representa una gran adaptación de los cómics que logró respetar la complejidad de todos sus personajes.

Para muchos fans, incluso, es la mejor adapatación. Sin embargo, les vamos avisando que The Batman fácil podría convertirse en una de las mejores no sólo adaptaciones de Batman, sino una de las mejores películas de (super)héroes. La serie siempre tuvo en mente que Batman es un detective y es un personaje sumamente inteligente con o sin la máscara. Hasta Ra’s al Ghul le dice que es un gran investigador. Y eso no es poca cosa.

No pueden negar que la intro es una de las mejores no sólo en series animadas, sino en cualquier producción de la televisión. Es emocionante, es misteriosa y la música es perfecta cortesía de Danny Elfman. Nos pintan una Gotham que necesita a Batman con un elenco de voces que integra a Kevin Conroy, Mark Hamill, Paul Williams, Roddy McDowall o Arleen Sorkin.