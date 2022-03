Giobany Arévalo, director de DC Comics, nos explica los 3 cómics detrás de ‘The Batman’

Batman es uno de los personajes más conocidos no sólo del mundo de los cómics o el cine/televisión, sino de la cultura popular. Su primera aparición se dio en 1939 y con el paso del tiempo, su historia se ha hecho más compleja y grande a partir de que se trata de un héroe con el que nos podemos identificar porque es humano.

Y no sólo decimos esto porque no tiene superpoderes (aunque sí millones de dólares en el banco), sino porque su psicología se refleja con un montón de obsesiones y traumas que podemos entender en nuestra realidad. Batman es, de este modo, el personaje más completo de entre todos. Por eso no es de extrañarse que después de 80 años, seguimos obsesionados con él y las infinitas posibilidades en su historia como la que veremos este año con The Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson (ACÁ 10 películas del actor que demuestran que es el Batman perfecto).

Matt Reeves agarró algunos cómics de Batman para explorar la mitología del personaje y escribir una historia que reúne elementos que nunca se han explorado en la pantalla. Así que nos sentamos un ratito con Giobany Arévalo, Director Editorial División Cómics de Marvel & DC & Vertigo, para platicar sobre los tres cómics que definieron al Batman de este 2022: Year One, The Long Halloween y Ego.

Acá les dejamos nuestra plática con Giobany, con quien hablamos del primer Batman de su vida; la interpretación de Frank Miller del personaje; las cualidades policiacas del cómic y la película; el origen del Pingüino; las partes existencialistas de los tres cómics; y hasta las referencias directas de El padrino en la historia de Batman.

Giobany Arévalo y la psicología de Batman

Batman nace como consecuencia de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Es la pérdida y el dolor, primero, lo que construye a un personaje que se desarrolla entre una obsesión que va evolucionando con el tiempo. “Al momento que mueren sus padres, que son asesinados, él les hace una promesa que va a acabar con todo el crimen de Ciudad Gótica para que nadie más tenga que sufrir lo que él sufrió en su momento, y evidentemente, en esos tres libros lo que se plantea es eso“, nos dice Giobany sobre la esencia de los cómics que sirvieron de base para The Batman.

Esta realidad del personaje abre un debate interesantísimo sobre quién viste la máscara. Si la fachada es Bruce Wayne jugando al playboy, o en realidad es Batman recorriendo Gótica para limpiarla del crimen y la corrupción. El punto neutro, y el que nos parece más complejo, es que no hay ni puede haber una diferencia entre uno y otro. Bruce y Batman son lo mismo y no puede existir uno sin el otro.

“Al final, aunque él sabe que en algún momento tendrá que dejar de ser Batman, él no quiere dejar de serlo“, nos cuenta Giobany. Esta necesidad de Bruce de ser Batman hasta un punto obsesivo, es lo que vemos en The Batman. Y esta parte es importante porque va relacionada con la evolución del personaje.

En un inicio, Batman se plantea de manera inconsciente, el ideal heroico de la venganza personal. La obsesión de Bruce con Batman viene de ahí y de evitar que alguien más pierda lo que él. “Bruce Wayne se detuvo a los 10 años, que fue cuando mataron a sus padres. Y de ahí es más como un niño, y quien realmente toma las riendas para hacer todo esto es Batman. Pero es como un niño jugando al encapotado y buscando la venganza por lo que le hicieron“.

Sin embargo, y como vemos en la película, la venganza se transforma en un amor por Ciudad Gótica, por limpiarla, y por llegar al punto en el que un día Batman no sea necesario. Y ojo, esto no significa que Bruce deje la obsesión por ser Batman, pero lo que está detrás de su misión, es más grande que él. Y el recorrido que se hace en The Batman para llegar a este punto, es sensacional y complejo.

También puedes leer: ¿QUÉ TIENE QUE VER KURT COBAIN CON ‘THE BATMAN’ DE ROBERT PATTINSON Y NIRVANA?

The Batman

The Batman nos muestra el segundo año del personaje en Ciudad Gótica. Ya tiene una relación con James Gordon, pero Batman sigue siendo un freak para la mayoría de las personas. Le temen a un sujeto que debe permanecer con una máscara para enfrentar criminales, pero bajo sus propios principios. Él decide qué está bien y qué está mal. Y eso puede ser peligroso.

“Evidentemente, a los ojos de Batman, cualquier tipo de villano tiene que ser detenido. Por eso Arkham está lleno. Creo que eso es lo que hace a Batman y a todos sus villanos, personajes tan entrañables y tan queridos. Porque van a haber momentos en los cuales a lo mejor no estás 100 por ciento de acuerdo con Batman, y dices, ‘Yo no haría eso’“, nos comenta Giobany. Y sí. En la película vamos a estar en desacuerdo con Batman y los personajes que se involucran con él, también. Lo cual enriquece la trama.

Batman se ha de enfrentar a uno de sus villanos más conocidos, “El Acertijo”, el cual lo obliga a revelarse como un detective. Y esto viene porque este villano tiene ciertos aspectos de un enemigo terrorista más que el de una caricatura. Si Batman es más realista, sus villanos también deben serlo. “El Acertijo” no es la excepción, pero su desarrollo también se da entre otros villanos de Batman que son como él como “El Pingüino” o el mafioso más poderoso de Gótica, Carmine Falcone.

“Muchas veces hemos visto en los cómics o en las propias películas, por ejemplo en las de Zack Snyder, que Batman está más preocupado en parar una invasión extraterrestre, en ver temas más espaciales, muchísimo más grandes. Pero es aquí cuando vemos que Batman está más ocupado en detener este tipo de villanos como de la mafia italiana. Cómo esto va creciendo y se va apoderando de la verdadera Ciudad Gótica“, nos comenta Giobany respecto a la galería de villanos que vemos entre los cómics y la cinta.

Gatúbela, James Gordon

“Si algo tiene estas tres obras“, nos dice Giobany, “es que vemos como Batman está aprendiendo a ser Batman; cómo James Gordon está aprendiendo a ser el comisionado (que después se une con Batman). Taambién vemos este camino de Selina, de ser esta chica sin recursos que quiere hacer el bien, hasta llegar a ser un personaje súper importante de la mitología de Batman”.

The Batman no es una historia sobre los orígenes de Batman, tampoco de James Gordon. Sin emabrgo, en cuanto a este último, es interesante verlo en las calles mucho antes de ser el comisionado que conocemos. Gordon no está ni cerca de tomar las decisiones, por lo que su relación con Batman es más importante de lo que es en el futuro que hemos visto en cintas y series.

Lo que sí es que esta película es una historia sobre los orígenes de Gatúbela. Tanto en la cinta como en los cómics, especialmente en Year One, Selina Kyle vive en las partes más bajas de Gótica donde cuida de los más desprotegidos (una representación de su amor por los gatos). Y es así que Selina se une a Batman para investigar las redes de corrupción que “El Acertijo” persigue.

“En esta (película) vemos a un Batman que está en las calles lidiando con todas estas armas, drogas. Mucho de cómo el poder corrompe, y justamente Ciudad Gótica es muy corrompible. Por eso a Batman le cuesta tanto trabajo y por eso difícilmente va a poder lograrlo él sólo. Siempre va a necesitar de estos aliados como James Gordon o como Selina Kyle“, comenta Giobany.