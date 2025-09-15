Es imposible ignorar la situación del mundo en la actualidad. En los últimos años, la escalada de violencia y conflictos en distintas partes del planeta como en Gaza y Palestina, han generado un montón de conversaciones que, de alguna manera, Hollywood había logrado esquivar. Pero no más. Y los Premios Emmy 2025 fueron la prueba de ello.

¿La razón? Algunos actores nominados en distintas categorías de los Premios Emmy, levantaron la voz en relación al conflicto en Gaza para pedir que termine la guerra en entrevistas, discursos y demás. Esto no es cosa menor, pues hace unos meses, parecía que pronunciarse lamentando las acciones de Israel contra el pueblo palestino, generaría más problemas (pregúntenle a Melissa Barrera).

Pero ahora, con una serie de acciones violentas desmedidas que mantiene a una parte importante de la comunidad palestina al borde del colapso, es imposible voltearse al otro lado y no hacer un llamado. Por eso, les queremos contar de aquellos que levantaron la voz durante los Premios Emmy 2025.

Ruth Negga en los Premios Emmy 2025 con el pin de la mano roja // Foto: Getty Images

Javier Bradem

El actor español se presentó a la edición 77 de los Premios Emmy como nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie de Antología o Limitada por su participación en la segunda temporada de Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story.

Javier Bardem llegó a la alfombra roja de los Premios Emmy vistiendo una palestina, y declarando en algunas entrevistas, como con Variety, que “Hoy estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza“. También aseguró que no trabajará con nadie que “justifique o apoye el genocidio“.

Javier Bardem en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 / Foto: Getty Images

Hannah Einbinder

La actriz ha sido una constante en los Premios Emmy gracias a su protagónico en Hacks de HBO Max. Obtuvo una nominación como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia y se llevó el premio, el primero que obtiene después de varias nominaciones.

Ahora, Hannah Einbinder se presentó en la alfombra roja vistiendo un pin rojo.Y al obtener el premio, la actriz mencionó que “se joda ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), y cerró su discurso de agradecimiento con un “Liberen Palestina”.

Hannah Einbinder ganó en los Premios Emmy y se pronunció a favor de Palestina / Foto: Getty Images

Actores visten el pin de la mano roja

En la alfombra roja de los Premios Emmy, se vieron a algunos actores o celebridades vestir un pin rojo con una mano naranja y en medio un corazón. negro. Se trata de una protesta silenciosa contra el genocidio en Gaza que cobra relevancia tras el reconocimiento de la Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio, de las atrocidades cometidas contra el pueblo Palestino por parte de Israel.

Esta acción también es relevante en cuanto a que hace unos días, un grupo extenso de profesionales de la industria del cine y la televisión como Mark Ruffalo (quizá uno de los actores más vocales respecto al conflicto desde que inició), Yorgos Lanthimos, Olivia Colman o el mismo Bardem, firmaron un compromiso conocido como Film Workers for Palestine en donde rechazan la colaboración con o de empresas que apoyen el genocidio.