Si algo nos queda muy claro es que la saga cinematográfica de Harry Potter no sería la misma sin la tremenda actuación de Alan Rickman como Severus Snape. Sin embargo, aunque el icónico actor dejó marca en la franquicia, parece que había muchas cosas que no le cuadraban de las adaptaciones para la pantalla grande.

Algunas de sus incomodidades con las películas ambientadas en el Mundo Mágico, son detalladas en el libro Madly, Deeply: The Diary of Alan Rickman que se publicará dentro de unos días. Y bueno, parece que algunos medios ya han tenido acceso a parte del contenido de dicho texto.

Alan Rickman como Snape / Foto: Warner Bros.

En una nueva revelación de Insider, se rescataron declaraciones de Rickman sobre su ‘descontento’ con algunas escenas de la saga, precisamente una muy especial que vimos en El príncipe mestizo.

Alan Rickman sobre la muerte de Dumbledore en Harry Potter

Para aquella película del 2009, sabíamos que el papel de Severus Snape tendría un peso más fuerte que nunca debido a que, bueno, él era el conocido ‘Príncipe Mestizo’ y su peso en la historia crecería con el asesinato de Dumbledore que cargo en sus propias manos.

Como recordarán, Snape es quien se encarga de quitarle la vida al poderoso mago que alguna vez dirigió Hogwarts, esto luego de que Draco Malfoy no tuviera la decisión de hacerlo. Hablamos en todo caso de una de las escenas que más nos costaron digerir de la historia de la saga. Sin embargo, Alan Rickman tenía un problema con el guión.

Alan Rickman como Severus Snape. Foto: Warner Bros.

“La escena parece extrañamente carente de drama -en la página [del guión]- pero esa es la causa y el efecto absolutos de los guiones que tienen que fusionar (desinflar) la narrativa”, dicen unas declaraciones del libro Madly, Deeply: The Diary of Alan Rickman a las que Insider tuvo acceso.

Y eso no es todo. En el libro que se publica el 18 de octubre y que ya se puede preordenar en diferentes tiendas en línea (en inglés eso sí), se menciona que Alan Rickman logró que se eliminara un diálogo de su personaje que, según lo que él mismo opinaba, no aportaba mucho a la escena.

“A saber, argumento (ahora con éxito) que una línea de Snape, ‘Di mi palabra e hice una promesa’, era confusa y diluyente”, se lee en el libro. Como menciona Insider, esa frase, que aparecía en un primer corte y posteriormente fue eliminada, se refería a que Snape le había hecho un juramento a la madre de Draco respecto a que lo cuidaría en la parte final de la historia. Al final, la escena solo nos muestra a Severus asesinando a Dumbledore con un Avada Kedavra.

También puedes leer: 10 escenas eliminadas en la saga de ‘Harry Potter’ que nos hubiera encantado ver

Otras revelaciones recientes en torno a Rickman

También Tom Felton está promocionando sus memorias de cuando grabó Harry Potter. El actor lanzará este 13 de octubre el libro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard y como parte de su promoción previa, contó en un video de Instagram una peculiar anécdota con Alan Rickman.

Según esto, Felton sin querer pisó la capa de Severus Snape en una toma y provocó el enojo breve de Alan. Bueno, es entendible debido a que el accesorio de esa vestimenta estaba sujeto al cuello del actor, así que seguro Tom medio ahorcó a su coprotagonista.

“Eventualmente, Alan Rickman me dijo en términos muy claros: ‘No pises mi jodida capa’… Me reí un poco. Los mortífagos y yo nos miramos y pensamos: ‘¿Está bromeando?’ Rápidamente se hizo evidente: no está bromeando en absoluto“, contó Felton en su video.

Además, Tom Felton agregó que Alan Rickman le aventó una mirada de esas que intimidan. Pero al parecer, solo fue un tema que pasó rápido al olvido pues con el tiempo, se supo que eran buenos compañeros en el set.

Eso sí, todo esto parece que Tom lo cuenta con un obvio sentido buena onda. Recordemos que en el 2021, el actor que hizo a Draco Falfoy dijo que trabajar con Alan fue algo “aterrador de la manera más agradable”, esto en el sentido de que él siendo un niño y luego adolescente, se sentía intimidado por la figura del reconocido Rickman.

En esa misma serie de declaraciones, Felton dijo que a pesar de todo, era un sujeto amable y que había sido un privilegio trabajar con él. Sin duda, el mundo sigue recordando a Alan tras su fallecimiento en el 2016.