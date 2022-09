El universo de Star Wars se expande y en este 2022, una de las series que esperamos con más emoción es la de Andor. Oh, sí… Diego Luna regresa al papel con el que entró a la franquicia cuando protagonizó Rogue One en 2018 y se va a armar en grande.

¿Ya listos para el estreno? Seguro que sí. Por eso, acá en Sopitas.com queremos que disfruten del show de la mejor manera, así que les tenemos un regalo muy especial con un kit lleno de sorpresas que les va a volar la cabeza. Y si se lo quieren llevar, entonces éntrenle a la dinámica y rífense.

Diego Luna como Cassian Andor en ‘Andor’ / Foto: Disney+

‘Andor’ llega a Disney+ y promete ser una espectáculo épico

La Rebelión tiene un origen y en lo que respecta a Cassian Andor, el comienzo tiene mucho misterio. Así llega esta nueva serie del universo de Star Wars, con la promesa de mostrarnos cómo es que el personaje de Diego Luna evolucionó rumbo a ser el héroe que conocimos en Rogue One.

Andor se sitúa cinco años antes de los eventos de la película anteriormente mencionada. Y aquí, conoceremos a un Cassian que arranca su aventura buscando a su hermana, pero sus métodos son bastante irresponsables (eso sin contar su personalidad medio egoísta) tanto que no para de meterse en problemas.

En este viaje incierto lleno de espionaje e intrigas, nuestro protagonista conocerá a Luthen Rael, quien será el sujeto que lo vinculará por completo a la historia de la Rebelión. La primera temporada de la serie se estrena este 21 de septiembre, contará con 12 episodios, ya hay luz verde para una segunda temporada y pues qué emoción.

Chequen a continuación el increíble kit de Andor que les queremos regalar que incluye: una playera, una gorra, una bolsa, un estuche, un termo cafetero y más. Ahora sí, abajito les mostramos de qué va la dinámica.

Este es el kit de ‘Andor’ que te puedes ganar si te la rifas en la dinámica. Foto: Especial.

Aquí la dinámica para que se lleven el kit de ‘Andor’

Lá dinámica con la que se llevarán el kit de Andor va bien facilita, así que no hay pierde y no hay excusa para no entrarle. Sabemos que se la van a rifar:

1. Sigue a Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram) en todas sus redes .

2. Suscríbete al Newsletter de Sopitas.com (POR ACÁ se pueden suscribir)

3. Contesta la siguiente pregunta: ¿Desde qué edad Diego Luna dice que Star Wars ha sido parte de su vida? La respuesta la encuentras en nuestra entrevista con él que te dejamos más abajo.

4. Ingresa a ESTE ENLACE y llena el formulario con la respuesta de la pregunta anterior junto con los datos que se te piden (nombre completo, dirección del correo electrónico y un número telefónico de contacto).

A continuación, te dejamos la entrevista que tuvimos con Diego Luna por Andor, ya que aquí es donde encontrarás la respuesta de nuestra pregunta planteada.

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

-Recuerda seguir todas las redes sociales tanto de Sopitas como SopitasFM. Este paso es indispensable.

– La dinámica comienza este martes 20 de septiembre a las 1:00 pm y termina el miércoles 21 de septiembre a las 4 pm.

– Notificaremos al ganador por correo electrónico y por esa misma vía, le daremos la información sobre cómo se le entregará su premio.

-También pondremos el nombre del ganador en esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por práticas sospechosas y/o maliciosas.