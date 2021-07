¿Charolastras en el espacio? Gael García Bernal quiere aparecer en la serie de ‘Cassian Andor’ con Diego Luna

Para nadie es un secreto que Gael García Bernal y Diego Luna son meros compadres. El encargado de reunir sus carreras fue el mismísimo Alfonso Cuarón, quien los juntó para protagonizar su icónica película, Y tu mamá también de 2001 y a partir de ahí, ambos crearon una enorme amistad que incluso llevado hasta el plano profesional –porque tienen su propia casa productora, La corriente del golfo– y se apoyan en cada paso que dan.

Sin embargo, en este punto de sus vidas, ambos gozan del estrellato en Estados Unidos. Gael se llevó el aplauso de muchos por su papel en Mozart in the Jungle –que incluso le hizo ganar un Golden Globe–, mientras que Diego le entró al universo de Star Wars como Cassian Andor en la cinta de Rogue One y recientemente lo vimos en Narcos: México de Netflix pero, ¿se imaginan verlos una vez juntos en la franquicia que creó George Lucas?

Gael García Bernal piensa en aparecer en la serie de ‘Cassian Andor’

Resulta que hace unos días, Gael García Bernal dio una entrevista para The Independent y además de contar sobre los proyectos que tiene en puerta, le preguntaron si le gustaría aparecer en la serie que protagonizará Diego Luna sobre Cassian Andor en Disney+ e inevitablemente, dijo que le encantaría estar en una producción como esta. Es más, el actor hasta mencionó cuáles podrían ser los papeles que interpretaría junto a su compadre.

En dicha conversación, Gael declaró que: “Si Cassian Andor alguna vez necesita encontrar a su hermano perdido o algo así, entonces tal vez puedan llamarme“. Pero no solo esto, también dijo que estaba dispuesto a ser el villano de la historia con tal de aparecer en la serie: “O su antagonista. En realidad, ¡eso sería genial! ¡En una galaxia muy lejana! Quiero decir que tengo curiosidad. Si surge algo interesante como eso… lo consideraría, supongo”.

Aunque esta idea suena espectacular y a todos los mexicanos nos encantaría ver a estos grandes actores en el universo de Star Wars, la realidad es que hasta el momento, parece que Disney ya tiene el elenco completo de esta producción encabezada por Diego Luna. De cualquier manera, Gael García Bernal aparecerá en Old, cinta donde colaboró con uno de los mejores directores de la actualidad, M. Night Shyamalan.

El actor mexicano dijo que el guión le había “sorprendido y embrujado por completo”, pero no fue un proyecto fácil de aceptar para protagonizarlo. “Tenía mucha curiosidad por ver cómo demonios quería Night rodar esto, y cómo quería preparar esto, cómo quería montar esto. Es montar una obra de teatro, en cierto modo. Realmente quiero formar parte de esto'”, concluyó Gael. Esta película se estrenará en cines el próximo 23 de julio.