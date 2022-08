¿Cómo está eso de que Angelina Jolie demandó al FBI por un caso relacionado con Brad Pitt?

Luego de varios años de haberse separado, Angelina Jolie y Brad Pitt vuelven a estar en el foco de atención. La actriz, a quien vimos recientemente en Those Who Wish Me Dead, ha sido revelada como la presunta persona detrás de una demanda anónima contra el FBI registrada en abril pasado.

Todo tiene que ver con el caso de agresión doméstica que ocasionó que Jolie solicitara el divorcio en 2016, mencionan diversas fuentes. Les contamos cómo esta la onda.

Angelina Jolie y Brad Pitt. Foto: Especial.

El caso Jolie-Pitt

Para entender el tema, debemos remontarnos al 14 de septiembre del 2016. Angelina Jolie y Brad Pitt abordaron un vuelo junto con sus hijos que los llevaría de la ciudad francesa de Niza a los Estados Unidos. Fue en el avión donde ocurrieron las acciones que derivaron que derivaron en el divorcio de la pareja.

En un primer informe que Jolie dio al FBI por aquellos tiempos, la actriz mencionó que su entonces esposo estaba molesto desde antes de abordar el avión. Angelina relataba en sus acusaciones que Pitt había estado bebiendo, presentando además una conducta muy agresiva contra ella.

Angelina Jolie. Foto: Getty Images

Angelina Jolie reveló en ese informe que Brad, en algún momento, la tomó por la cabeza y la sacudió violentamente. Se dice que el actor de Bullet Train golpeteó en el techo de avión y le dijo a su entonces esposa: “Estás jodiendo a esta familia”. El incidente se debió a una discusión sobre uno de sus hijos, se menciona.

Los niños, al percatarse del incidente, preguntaron: “¿estás bien, mami?”. Pitt, en otro alegato, les habría contestado que “No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca”. Maddox, uno de los hijos de la expareja, presuntamente contestó que “no es ella, eres tú”.

Se detalla que Pitt entonces se acercó al niño que le respondió eso, por lo que Angelina intentó detener a su entonces esposo. Ello derivó en que ella sufriera lesiones en la espalda y las extremidades. Unos días después, Jolie solicitó el divorcio, tal como relata el medio Page Six.

Angelina Jolie junto a mujeres de Afganistán. Foto: Especial.

La intromisión del FBI en el caso

Angelina Jolie presentó el informe anterior, junto con algunas pruebas de maltrato físico, a un agente del FBI. Este último habría analizado el caso junto a un fiscal federal adjunto en noviembre del 2017 y según el reporte del Buró Federal de Investigación, se decidió que no se presentaría cargos penales.

Jolie, que aún mantiene un proceso legal con Pitt por la custodia de sus hijos, habría solicitado en años posteriores que se le entregaran los documentos del reporte donde se especifica por qué no procedieron los cargos. En una actualización de abril de este 2022, se registró una demanda contra el FBI debido a ese asunto, con una persona anónima bajo el alias “Jane Doe” como la demandante.

A unos meses de esa actualización, algunos medios como Variety confirmaron que la demandante anónima que abrió el proceso contra el FBI es Angelina Jolie. Y aunque el proceso legal contra el Buró Federal de Investigación ya tiene tiempo de haberse registrado, fue hasta los primeros días de este mes de agosto que la demanda se hizo del conocimiento público.

Brad Pitt recibiendo el premio a Mejor Actor de Reparto en los Oscar 2020/ Foto: Getty Images