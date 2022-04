'Barbie', 'Wonka'y los anuncios más emocionantes de CinemaCon 2022

En estos días, se está llevando a cabo la CinemaCon en Las Vegas, donde algunos de los estudios cinematográficos más importantes de la industria del entretenimiento están mostrando un poco de sus próximos proyectos. Y como es costumbre, Warner Bros no se ha quedado atrás.

A este estudio le tocó desarrollar su panel este martes 26 de abril, dando algunos anuncios importantes, mostrando diversos tráilers exclusivos (muchos de los cuáles no se han compartido en redes o plataformas) y dando regalando uno que otro detalle imperdible. Aquí un resumen.

Imagen de ‘The Batman’ / Foto: Warner Bros.

‘Barbie’ con Margot Robbie ya tiene fecha de estreno

Uno de los proyectos más llamativos del momento es la película de Barbie, que contará con el protagónico de Margot Robbie junto a Ryan Gosling. La cinta también contará con apariciones de América Ferrara, Simu Liu, Michael Cera, Will Ferrell, Kate McKinnon y más.

Aún no tenemos tráiler oficial, pero por fin se compartió la primer imagen de Margot caracterizada como el personaje principal. Y lo mejor es que ya hay una fecha de estreno establecida: el 21 de julio del 2023. POR ACÁ, les contamos todo lo que se sabe de la película hasta el momento.

Confirman la secuela de ‘The Batman’

No es descabellado decir que The Batman es una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años. Y bueno, luego de su rotundo éxito en taquilla y con la crítica, era solo cuestión de tiempo para que se anunciara la secuela.

En la CinemaCon 2022, WB oficializó que habrá una continuación, con Matt Reeves y Robert Pattinson listos para regresar a la dirección y el protagonismo respectivamente. El propio Matt Reeves apareció en la convención y aunque no reveló detalles de una posible trama o fecha de estreno tentativa, mencionó que es un hecho que él también escribirá el guion.

Chequen a continuación nuestra entrevista con el elenco.

Detalles de la trama de ‘Don’t Worry Darling’

Harry Styles no solo regresa a las andadas este año con un nuevo disco… en lo que respecta a su carrera como actor, protagonizará junto a Florence Pugh Don’t Worry Darling, la nueva película en la que Olivia Wilde se sienta en la silla de directora.

Ya hace unos meses, Wilde mostró en sus redes un breve adelanto y reveló que la fecha de estreno de la película está pactada para el 23 de septiembre de este 2022. Ahora en la CinemaCon, se mostró una nueva imagen de Style y Pugh juntos, junto con un avance exclusivo que no han subido a YouTube o a sus redes, pero que algunos medios mencionan estuvo intenso.

De acuerdo con Variety, el avance mostrado pone a Harry y a Florence en situaciones bastante acaloradas (por no decir sensuales), aunque también destaca el hecho de que más allá de eso, no parecen confiar el uno en el otro. Atentos que seguro tendremos un tráiler oficial en los próximos días.

‘Wonka’ también mostró algunos vistazos

En un movimiento sorpresivo, Warner Bros mostró un breve pero emocionante vistazo de Wonka, la película que protagonizará Timothée Chalamet. Y decimos sorpresivo, porque no es muy usual que los estudios cinematográficos ofrezcan adelantos tan detallados de largometrajes que se estrenarán con hasta un año después.

Oficialmente, esta cinta verá la luz en salas de cine en la temporada navideña del 2023, pero desde este momento podemos emocionarnos de más. El tráiler mostrado en CinemaCon, de acuerdo con lo que dice Deadline, nos muestra al joven dulcero llegando a una ciudad londinense y poco a poco, vemos cómo construye su fama como empresario en la industria de los caramelos a pesar de que mucha gente intenta echarlo.

Lo más llamativo del avance -o al menos eso cuentan los medios que pudieron verlo- es que Chalamet lidera diversos números de canto y baile de gran manera, junto a otras figuras como Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins y más. Por ahí en Twitter, algún periodista dijo que era una especie de combinación entre Paddington y El Gran Showman. Ahí algunas referencias.

Sin embargo, el avance al parecer será exclusivo del CinemaCon ya que Warner Bros no lo ha compartido al público en general. Nomás nos andan emocionando.

Foto: Especial.

‘The Flash’, ‘Aquaman’, ‘Shazam! 2’ y más

El universo extendido de DC también tuvo presencia en el panel de Warner Bros del CinemaCon, con algunos avances de Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, Shazam! y más. De nuevo, los tráilers no han sido revelado aún, pero se espera que vean la luz próximamente, más pronto de lo que esperamos en realidad.

En ese sentido, cabe destacar que el más emocionante de los tráilers fue el de The Flash, donde según cuenta The Hollywood Reporter se ve por fin a Michael Keaton en su personificación de Batman, pero sin máscara. Y además, reaparece el General Zod de Man Of Steel en una secuencia rápida. Aquí la lista de fechas de estreno de las películas de DC:

Aquaman 2 – 23 de marzo del 2023

The Flash – 23 de junio del 2023

Black Adam – 21 de octubre del 2022

Shazam! Fury of the Gods – 12 de diciembre del 2022

Foto: DC