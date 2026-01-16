Ben Affleck y Matt Damon son dos de los actores más reconocidos de Hollywood, con extensas filmografías que los han colocado en la lista A de la industria. Sin embargo, más allá de sus películas, hay algo que los distingue: su amistad de décadas, una de las más sólidas en el cine.

Ambos crecieron juntos en Boston, asistieron a la misma escuela y se graduaron con dos años de diferencia. Comenzaron a audicionar al mismo tiempo y consiguieron su primer papel en la misma película. Décadas después, siguen siendo grandes amigos, actores reconocidos y agentes de cambio.

Por eso resulta tan relevante su nueva película titulada The RIP, dirigida por Joe Carnahan. No sólo representa otro reencuentro en pantalla, sino también la confirmación de una relación auténtica en una industria dominada por las apariencias.

Ben Affleck y Matt Damon: películas juntos y dónde verlas en streaming

Antes de ponernos demasiado sentimentales, vale la pena repasar las películas en las que han trabajado juntos Ben Affleck y Matt Damon, así como su disponibilidad en plataformas de streaming.

School Ties (1992)

School Ties es una película dirigida por Robert Mandel y protagonizada por Brendan Fraser como un joven que ingresa a una exclusiva escuela preparatoria gracias a una beca deportiva. Lo que desconoce es que la institución se rige por un estricto código social y moral, sostenido tanto por las autoridades como por los propios alumnos.

Aquí aparece por primera vez el dúo de Ben Affleck y Matt Damon en el cine. Damon interpreta a un estudiante que descubre un secreto crucial del protagonista y lo utiliza en su contra para restarle influencia dentro de la jerarquía estudiantil.

School Ties está disponible para compra y renta digital.

Good Will Hunting (1997)

Good Will Hunting es la película que catapultó a Ben Affleck y Matt Damon al estrellato internacional. Ambos escribieron el guion y lo protagonizaron bajo la dirección de Gus Van Sant, con actuaciones memorables de Robin Williams y Stellan Skarsgård.

El guion les valió el Oscar a Mejor Guion Original, mientras que Williams ganó el premio a Mejor Actor de Reparto. La historia sigue a Will (Damon), un joven con un talento extraordinario para las matemáticas que trabaja como intendente en el MIT.

Tras resolver un complejo problema matemático, se revela que es un genio no reconocido. Para desarrollar su potencial, debe asistir a terapia, donde conoce a Sean, un psicólogo que lo ayuda a enfrentar un pasado marcado por el abandono y la violencia.

Good Will Hunting está disponible en Netflix y Paramount+.

Dogma (1999)

Dogma, dirigida por Kevin Smith, es una comedia irreverente protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck como dos ángeles caídos que buscan regresar al cielo. El problema es que el ritual necesario para lograrlo podría provocar el fin de la humanidad.

La película se convirtió en una obra de culto, aunque actualmente no está disponible en plataformas de streaming.

The Last Duel (2021)

The Last Duel, dirigida por Ridley Scott, es una película histórica que merece mayor reconocimiento. Protagonizada por Jodie Comer y Adam Driver, con Matt Damon y Ben Affleck en papeles clave, está basada en hechos reales.

Ambientada en la Francia medieval, la historia gira en torno a Marguerite de Carrouges, quien acusa al escudero de su marido de haber abusado de ella. Su testimonio se enfrenta a la desconfianza de su esposo y a un sistema social profundamente marcado por la desigualdad y el poder masculino.

The Last Duel está disponible en Disney+.

Air (2023)

En Air, Ben Affleck dirige y coprotagoniza esta historia basada en hechos reales que explora el origen de una de las alianzas más importantes del deporte y el marketing.

Matt Damon interpreta a Sonny Vaccaro, un cazatalentos de baloncesto contratado por Nike para convencer a un joven Michael Jordan de firmar con la marca antes de debutar oficialmente en la NBA. Jason Bateman completa el elenco como Rob Strasser.

Air está disponible en Prime Video.