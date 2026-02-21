Berlinale 2026: Aquí todos los ganadores del Festival de Cine de Berlín

Lo que necesitas saber: La 76 edición de la Berlinale estuvo marcada por el genocidio de Israel en la Franja de Gaza

El Festival de Cine de Berlín tiene un lugar especial entre los eventos de su tipo. Cada año las producciones premiadas resultan ser del más alto perfil y merecedoras de todo seguimiento posible.

Por eso este año teníamos una cita y ya llegó. Aquí vas a conocer a todas las producciones ganadoras de la Berlinale 2026, donde naturalmente destaca la ganadora del Oso de Oro, Yellow Letters; quién sabe, en una de esas de aquí sale tu nueva película favorita.

Foto: Daniel Seiffert / Berlinale – Berlin International Film Festival (Facebook)

Ganadores del Festival de Cine de Berlín (Berlinale) 2026

OSO DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA

Yellow Letters, de İlker Çatak

OSO DE PLATA GRAN PREMIO DEL JURADO

Salvation , de Emin Alper

OSO DE PLATA PREMIO DEL JURADO

Queen at Sea, de Lance Hammer

OSO DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR

Grant Gee, por Everybody Digs Bill Evans

OSO DE PLATA A LA MEJOR ACTUACIÓN

Sandra Hüller por Rose

OSO DE PLATA A LA MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO

Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay, por Queen at Sea

OSO DE PLATA AL MEJOR GUIÓN

Geneviève Dulude-de Celles por Nina Roza

OSO DE PLATA A LA CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA DESTACADA

Anna Fitch, Banker White, por Yo (El amor es un pájaro rebelde) , dir.

PREMIO GFF A LA MEJOR ÓPERA

Crónicas del asedio de Abdallah Alkhatib

Mención Especial

Forest High (Forêt Ivre) de Manon Coubia

PREMIO DE DOCUMENTAL DE LA BERLINALE: Si las palomas se convirtieran en oro – Pepa Lubojacki (República Checa)

Oso de Oro al mejor cortometraje

Someday a Child de Marie-Rose Osta (Líbano)

Premio del Jurado Oso de Plata (Cortometraje)

A Woman’s Place Is Everywhere de Fanny Texier (EE. UU.)

Premio al Cineasta de cortometraje

Jingkai Qu por Kleptomanía (China)

Cortometraje candidato a los Premios del Cine Europeo: Cosmonauts, de Leo Cernic

Yellow Letters ganó el Oso de Oro / Foto: @berlinale

Berlinale 2026 y la polémica en torno a Gaza e Israel

Yellow Letters es un filme espectacular y seguro escucharemos más de esa producción. Pero no podemos dejar de mencionar que esta 76 edición del Festival de Cine de Berlín, estuvo marcada por el genocidio en Gaza por parte de Israel.

El pasado 17 de febrero, 80 cineastas y actores firmaron una carta denunciando la falta de una postura condenatoria del Festival contra Israel, además de asegurar que había una censura generalizada para todo aquel o aquella que manifestaba su rechazo y condena al genocidio.

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, negó dichas acusaciones: “El Festival de Cine de Berlín defiende la libertad de expresión dentro de los límites establecidos por la ley alemana”, dijo, aludiendo a que el objetivo de no expresar una postura era mantener el foco en el cine y no en temas políticos.

Ante todo ello, la entrega de Premios de este 21 de febrero se convirtió en escenario de distintas manifestaciones pro-Palestina. Diferentes cineastas, actores y actrices alzaron la voz en el escenario pidiendo que pare el genocidio y la liberación de Palestina.

El ejemplo más claro de lo anterior fue Abdallah Alkhatib, quien subió a recibir su premio con una bandera de Palestina.