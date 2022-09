El nombre de Brendan Fraser vuelve a sonar duro en el panorama cinematográfico internacional después de mucho tiempo y lo hace de la mano de Darren Aronofsky. La película es The Whale, acaba de ser proyectada en el Festival de Cine de Venecia el pasado fin de semana y ya se perfila como una serie contendiente para los próximos Oscar.

Tras su proyección, la cinta se ha ganado el elogio de la crítica para el propio Aronofsky y el elenco que incluye a Sadie Sink (Stranger Things), Hong Chau (Big Little Lies), Ty Simpkins (Insidious: The Last Key) y Samantha Morton (The Walking Dead)… Todos están en una nota alta dentro del largometraje, pero sin duda es el protagonista quien se roba el foco de atención.

Brendan Fraser, Darren Aronofsky y el elenco de ‘The Whale’. Foto: Getty.

La ovación en Venecia para Brendan Fraser y ‘The Whale’

La premiere de The Whale en Venecia es significativa en muchos sentidos. Por un lado, es el regreso del ya mencionado Darren Aronofsky al circuito grande de los festivales y como se esperaba, lo ha hecho con una película destacada (en el consenso general de lo que la crítica ha dicho).

Por otra parte, Brendan Fraser reaparece con un papel estelar que desde este mismo instante, ya lo coloca entre los nombres para el premio a Mejor Actor en los Oscar del 2023. Luego de un largo periodo de vida marcado por momentos sumamente complicados, se habla de esta película como el resurgimiento de quien fuera uno de los rostros más reconocidos de Hollywood en la década de los 90 e inicios de los 2000.

Darren Aronofsky y Brendan Fraser. Foto: Getty.

Y no es como que Brendan haya desaparecido del todo de la industria del entretenimiento en los últimos años. Más bien, manejó un perfil bajo saliendo en producciones como la serie Doom Patrol, con apariciones esporádicas en shows como The Affair y recientemente, con un papel secundario en No Sudden Move de Steven Soderbergh. Así que verlo en un protagónico de este calibre de la mano de Aronofsky, es justamente lo que podemos llamar un resurgimiento.

Pues bueno, Brendan Fraser en The Whale -dicen quienes ya pudieron verla- entrega la que es quizá su mejor actuación de la historia. Eso lo podremos comprobar cuando la cinta se estrene en todo el mundo, pero el testigo de que la película será tan impactante como conmovedora, viene con la ovación de más de seis minutos que retumbó en la Sala Grande tras la proyección del largometraje.

En un video que se viralizó en redes, podemos ver a Darren Aronofsky levantarse de su asiento para recibir los aplausos, abrazar a su staff y agradecer. El gesto se puso aún más emotivo cuando el mismo Darren se acercó a Fraser y lo hizo levantarse de su asiento para llevarse su merecido reconocimiento. El actor, con una expresión llena de emotividad, hizo reverencia al público en agradecimiento.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Parece que el recibimiento de su actuación lo conmovió tanto, que las lágrimas no se hicieron esperar. Incluso él le puso un poquito de humor al momento con algún gesto de timidez y una sonrisilla buena onda. Brendan Fraser regresó en grande y ahora, su siguiente aparición destacada se perfila con Killers of the Flower Moon junto a Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Qué bueno verlo de vuelta.

Brendan Fraser in tears during a 6-minute standing ovation for ‘THE WHALE’.



Read our review: https://t.co/MiYEL3gkVo pic.twitter.com/Nq8A1borW5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2022

‘The Whale’ de Darren Aronofsky

The Whale es una adaptación cinematográfica de drama psicológico basada en la obra teatral del mismo nombre de Samuel D. Hunter. La historia nos muestra a Charlie (Brendan Fraser), un profesor de inglés solitario con obesidad severa que lucha por volver a establecer un vínculo con su hija (Sadie Sink).

La película ha sido elogiada por la intensa forma en que se manejan temas como la soledad, la sexualidad, la psicología relacionada con el aspecto corporal, la redención de una persona que ha sido marginada, entre otras cosas. El mismo Brendan dijo que este ha sido el desafío más grande que ha tenido en el cine.

“Esto presentó el mayor desafío. Charlie es el hombre más heroico que he interpretado porque su superpoder es buscar el bien en los demás y sacarlo a relucir en ellos. En ese proceso, él está en su viaje de salvación“, comentó durante un panel en Venecia. La película, producida y distribuida por A24, se estrenará en EE.UU el 9 de diciembre a la espera de sus fechas de lanzamiento mundial.

Brendan Fraser protagoniza ‘The Whale’ para Darren Aronofsky / Foto: A24