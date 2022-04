Whaaat? David Lynch podría estrenar su nueva película en el Festival de Cannes 2022

Las cosas dentro de la industria cinematográfica volvieron a la normalidad. Lejos quedaron esos meses de incertidumbre donde el coronavirus detuvo las filmaciones y obligó a las salas del cine en todo el mundo a cerrar mientras la situación con la pandemia se controlaba. Sin embargo, hay quienes aprovecharon todo este tiempo tan raro para trabajar en nuevos proyectos, como el caso del legendario David Lynch, que al parecer tiene una enorme sorpresa para el Festival de Cannes 2022.

Como recordarán, fue en 2006 cuando dirigió su más reciente largometraje, Inland Empire. Desde entonces, se ha dedicado a otras producciones del tamaño de Twin Peaks: The Return de 2017, así como los cortometrajes Fire (Pozar) y The Adventures of Alan R., e incluso aparecerá en la próxima cinta de Steven Spielberg (ACÁ les dejamos toda la información. Pero la verdad es que después de tantos años, se extraña ver algunas de sus historias en la pantalla grande, y todo indica que muy pronto esta sequía terminará.

Es probable que David Lynch vuelva con una nueva cinta en el Festival de Cannes

Resulta que el próximo jueves 14 de abril, los organizadores del Festival de Cannes darán a conocer la selección oficial de películas que formarán parte de la edición 2022 de este espacio tan importante para el cine. Sin embargo, Variety se adelantó y armó una lista con las cintas que probablemente se proyectarán del 17 al 28 de mayo en Francia y para sorpresa de todos, apostaron todas sus fichas que David Lynch podría estrenar su más reciente producción en este eventazo.

De acuerdo con esta fuente, el cineasta de 76 años presentaría este proyecto independiente el cual supuestamente filmó en secreto. A pesar de que afirman que esto sucederá, el medio también dijo que también existe la posibilidad de que presente un piloto amplio de Wisteria, su próxima serie que se rumorea fuerte que está protagonizada por dos actrices frecuentes en el trabajo de Lynch: Laura Dern y Naomi Watts. Solo queda esperar a que llegue la selección oficial para confirmar esta información.

Lo que sí está claro es que además del regreso de David Lynch a las grandes ligas, el Festival de Cannes tendría una programación excepcional. En la lista que Variety compartió también vienen películas interesantes como el estreno de Top Gun: Maverick (con un probable tributo a la carrera de Tom Cruise); Lightyear con Chris Evans, Crimes of the Future de David Cronenberg con Léa Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen; la biopic de Elvis protagonizada por Austin Butler; así como Three Thousand Years of Longing de George Miller junto a Tilda Swinton e Idris Elba.