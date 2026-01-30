Este 2026 arrancó bastante bien con el regreso de Sam Raimi (con ¡Ayuda!), uno de los directores de horror y comedia más populares y aclamados. Además, no es por nada, pero a Raimi le debemos el inicio del cine de superhéroes en el siglo XXI con la trilogía de Spider-Man junto a Toby Maguire.

Pero antes de llegar a ese punto, Sam Raimi construyó una filmografía bastante especial e interesante al hacer una mezcla que si bien en sus inicios no fue nueva, la replanteó por completo: el slapstick más el horror… y no cualquier horror, sino el gore.

Entre sus películas encontramos varios ejemplos. Pero uno bastante bueno es su última película titulada ¡Ayuda!, la cual cuenta con el protagónico de Rachel McAdams y Dylan O’Brien. Por eso, queremos presentarles nuestra entrevista antes de irnos largo y tendido con la filmografía de Sam Raimi.

¿Qué es el slapstick?

Slapstick es el término en inglés para referirse a la comedia física. Su nombre viene del circo, de cuando los artistas chocaban palos o bastones para crear un ruido fuerte.

Lo más cercano que nosotros tenemos a ese término, de alguna manera, es “el pastelazo”. Ya saben, cuando la comedia proviene de un lugar exagerado, a haces burdo y ridículo.

Por lo tanto, el slapstick ha sido rechazado por una gran cantidad de comediantes al considerarse una forma de humor fácil o barata, pero efectiva. Les decíamos que el humor viene de la fisicalidad, sobre todo de caídas y golpes exagerados.

Es ruidoso, absurdo y visual. Sin embargo, no es nada sencillo. La comedia nace de las acciones de los actores y no de los diálogos, por lo que requiere gran habilidad y coordinación en todo el set.

El slapstick en el cine mudo

En el cine mudo, en aquellas épocas en las que el cine era en blanco y negro, el slapstick fue clave para mantener la atención del publico. Además, impulsó la creatividad en el diseño de producción, los movimientos de cámara y la iluminación.

Y no sólo eso. De ahí provienen los nombres más grandes y destacados de la comedia, tales como Charles Chaplin y Buster Keaton. Pero si hay algo (o alguien) que mejor representa el slapstick, son Los Tres Chiflados.

La evolución del slapstick y el horror

Con la evolución del cine, asociado al desarrollo de la tecnología y su aplicación en el set, el slapstick tuvo que reinventarse (no sin antes pasar por una suerte de crisis en la que, como les contábamos al inicio, primero fue rechazado antes de reinventado).

Esto provocó que, entre muchas otras cosas, la comedia física se mezclara con el horror en dos extremos: la carcajada y el gore. Y no hay nadie que represente mejor esta combinación que Sam Raimi.

Sam Raimi / Foto: Creative Commons – Flickr

El cine de Sam Raimi

Sam Raimi inició su carrera con películas en formato 8 mm, de bajo presupuesto, producidas y protagonizadas por sus hermanos y amigos. Experimentaba con el movimiento de la cámara y con los efectos prácticos. Y así fue como sus primeras películas dieron paso a un estilo reconocible, marcado por zooms veloces, planos inclinados y un diseño sonoro intenso.

Lo que más destaca de su cine es la fisicalidad que exigen sus personajes, quienes se desenvuelven en situaciones aterradoras y caóticas como Ash Williams, quizá el más conocido de todos bajo el protagónico de Bruce Campbell.

Imagen de ‘Drag Me To Hell’ de Sam Raimi / Foto: Universal Pictures

En sus películas hay una cantidad de sangre ridícula, explosiones y vísceras; gritos y expresiones intensas. ¿Por qué? No sólo porque nos provoca sensaciones extremas entre risas, de acuerdo al contexto, y horror. Sino porque para Sam Raimi es fundamental que la audiencia sea consciente de que está viendo una película.

Y una película, en uno de sus objetivos más básicos, es entretener a la audiencia. Y es aquí cuando podemos decir que Sam Raimi ha construido una carrera increíble.

Películas de Sam Raimi que destacan por combinar slapstick y horror

Ya les decíamos que casi todas sus películas están marcadas por esta mezcla. Pero si tuviéramos que elegir cinco, serían las siguientes:

The Evil Dead (disponible en Internet Archive)

Evil Dead II (disponible en YouTube)

Army of Darkness (disponible en MGM+)

Drag Me to Hell

¡Ayuda! (en cines)

¡Ayuda! de Sam Raimi

¡Ayuda! de Sam Raimi tiene como protagonista a Linda, una mujer socialmente extraña pero, como empleada, es la mejor. El dueño de la empresa le promete la vicepresidencia… pero cuando el mando lo toma su hijo, un verdadero zoquete, el puesto cae en manos de la persona menos competente del lugar (y quien se ha aprovechado del trabajo de Linda).

Sin embargo, Linda tiene una oportunidad para demostrar que el nuevo dueño la necesita. Y es así como la invitan a un viaje, pero en el camino, el avión tiene fallas y terminan ella y su “nuevo jefe” en una isla desierta.

Rachel McAdams en ‘¡Ayuda!’ de Sam Raimi / Foto: 20th Century Studios

Las estructuras de poder, la dinámica tóxica laboral, pierde todo sentido en un lugar hostil y desconocido para el cual, Linda está mejor capacitada que cualquiera.

¡Ayuda! parece un thriller de supervivencia, luego una película de horror psicológico, a veces una comedia romántica... no hay manera de saber qué es, ni qué sigue conforme la historia avanza. En pocas palabras, es una sorpresa, y una de las mejores para arrancar este 2026.

