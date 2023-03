Estamos cerca de una nueva entrega de los Premios Oscar y claro, naturalmente lo primero que viene a la mente con eso es la imagen bochornosa de la gala del año pasado. Will Smith le soltó una tremenda bofetada en pleno escenario a Chris Rock y nomás no se puede dejar de hablar de aquel momento.

Will Smith ya se disculpó con Chris Rock abiertamente, pero ni con todo eso la situación se calma. El comediante le tiró bien y bonito en un show desde Baltimore llamado Selective Outrage (Indignación Selectiva), que estará disponible en Netflix.

Chris Rock retomó la infidelidad a Will Smith en su show

Y es que empecemos por el título. Chris Rock dice en este show que Will Smith practica una Indignación Selectiva. Contó entre sus bromas que el actor se desquitó con él pese a que quien le hizo daño fue su esposa.

Chris Rock se burla de Will Smith a un año de la bofetada/Getty

Sí, el comediante se refiere con esto a la confesión de Jada Pinkett Smith sobre una infidelidad, situación que dejó una lluvia terrible de reacciones y memes. “Ella le hizo más daño a él que él a mí” (Uuuuuuhh).

Chris Rock se burla de Will Smith a un año de la bofetada/Especial

Sin duda un golpe muy bajo a un año de aquellos Premios Oscar donde Will Smith le propinó la bofetada, pero no fue lo único que Chris Rock mencionó sobre la relación entre el actor y Jada Pinkett.

“Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían. Ella le hizo más daño a él que a mí. ¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer. Will Smith practica la indignación selectiva. Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo” Fue parte del monólogo de Chris Rock, según retomó NBC

Chris Rock se burla de Will Smith a un año de la bofetada/Getty

“Todavía me duele”, dice sobre la bofetada

Chris Rock también lanzó dardos irónicos sobre la diferencia entre el físico de cada uno; “Él es un tipo grande y yo no. Will Smith sale sin camiseta en sus películas, ha interpretado a Muhammad Ali. ¿Crees que yo me presenté a la audición para esa película”. Pero también bromeó sobre que nunca se ha sentido una víctima a pesar de la bofetada.

“Pero no soy una víctima. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao”, dijo, aunque reconoció que tremenda bofetada sí que le dolió. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara (…) Todavía me duele”.

Chris Rock se burla de Will Smith a un año de la bofetada/Getty

Vaya manera de revivir un hecho tan lamentable, ¿no? Y claro, muy oportuno hacerlo cuando se vienen de nuevo los Oscar. La bofetada de Will Smith a Chris Rock seguira dando de qué hablar por largo rato por lo que vemos.