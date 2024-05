Lo que necesitas saber: Luego de que se estrenara 'Quiet On Set', Dan Schneider no se quedó callado y decidió demandar a los creadores del documental.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, el cual puso en evidencia algunas malas prácticas y casos de abuso en contra de los actores que durante su infancia, aparecieron en los programas de Nickelodeon. Pero ahora, la situación escaló a otro nivel por la demanda que Dan Schneider le quiere poner a los creadores de la producción.

El nombre de Schneider salió a relucir en esta docuserie, pues todas las historias que se muestran a lo largo de los cinco episodios sucedieron cuando él era la mente maestra de la mayoría de los shows de televisión más exitosos del canal infantil, como The Amanda Show, Kenan & Kel, Drake & Josh, Zoey 101, Victorious y iCarly.

Dan Schneider recibiendo un Kids Choice Award/Foto: Getty Images

Dan Schneider tomará acciones legales en contra del documental ‘Quiet On Set’

En Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV no se le acusa a Dan Schneider de ninguna agresión sexual en contra de las estrellas de sus programas (de hecho, Drake Bell lo mencionó como una de las personas que lo apoyaron cuando presuntamente fue abusado por Brian Peck, el entrenador de diálogos de Nickelodeon). Sin embargo, sí lo culparon de crear un ambiente de trabajo tóxico.

Por supuesto que Schneider no se quedó callado, pues casi después del estreno del documental en Estados Unidos, dio una entrevista muy extraña al actor BooG!e (actor que apareció en iCarly) donde habló sobre todo lo que se dijo en Quiet On Set y trató de defenderse de las acusaciones en su contra. Pero parece que eso no fue suficiente para el exproductor del canal de televisión

Lo decimos porque de acuerdo con TMZ, Dan Schneider demandará a los creadores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV (incluidas las productoras) Warner Bros. Discovery, Maxine Productions y Sony Pictures Television) por difamación. ¿La razón? Bueno, pues presuntamente crearon una falsa impresión del creativo de Nickelodeon en el documental… así como lo leen.

Según los abogados de Schneider, la docuserie da a entender falsamente que su cliente abusó sexualmente de los niños actores. Por si esto no fuera suficiente, también mencionan que lo asociaron erróneamente con los otros dos delincuentes sexuales infantiles que trabajaban en el canal infantil, incluido el ya mencionado Brian Peck.

Para Drake Bell la persona más importante y que lo ayudó a superar esta terrible vivencia fue Dan Schneider/Foto: Getty Images

Schneider explicó los motivos de la demanda

Sobre el motivo de su demanda a los creadores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, Dan Schneider declaró lo siguiente: “Fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados ​​y condenados”.

A pesar de que admite que se comportó mal con sus compañeros y miembros del elenco, destacando sus errores durante su paso por Nickelodeon como el director de la mayoría de las producciones que recordamos del canal, Schneider insiste en que esto no estuvo relacionado de ninguna manera con el abuso sexual infantil.

“No tengo ninguna objeción a que nadie destaque mis fracasos como jefe, pero está mal inducir a error a millones de personas a la falsa conclusión de que estuve involucrado de algún modo en actos atroces como los cometidos por depredadores de niños. No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y seguiré asumiendo la responsabilidad por ello”. Dijo Dan Schneider sobre la supuesta posición que le dieron en el documental ‘Quiet On Set’

Foto: Getty Images

Es por eso que Dan Schneider está demandando a los creadores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV por difamación, pues el exproductor afirma que ha sufrido pérdidas financieras y angustia mental como resultado del documental. Aunque eso sí, está ​​pidiendo una indemnización por daños y perjuicios no especificados… así como lo leen. Parece que este tema todavía dará de qué hablar.

Te puede interesar