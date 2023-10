Lo que necesitas saber: Entre la enorme cantidad de películas geniales que nunca se hicieron, está la que David Fincher dirigiría sobre zombies y que sería parecida a 'The Last of Us'.

Una de las series más exitosas de este 2023, ya acercándonos al cierre del año, es The Last of Us, una producción original de HBO creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, basada en el famoso videojuego desarrollado por Naughty Dog en 2013, y que cuenta con el protagónico de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Al momento de su estreno a principios de año, se convirtió en todo un fenómeno que no sólo superó las cifras previas de los títulos más vistos de HBO, sino que armó una conversación enorme en redes sociales por la calidad de su producción, el elenco, el desarrollo del guion, y muchos factores más que la convierten, además, en una de las mejores series de los últimos años.

Para que se den una idea de lo genial que es esta serie, el mismo David Fincher dijo que uno de los proyectos fílmicos que dejó inconclusos, era como The Last of Us. Estamos hablando del director de Se7en, The Social Network, Gone Girl… son palabras mayores.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en ‘The Last of Us’ / Foto: HBO Max

La secuela de World War Z que dirigiría David Fincher

Los más fans de David Fincher saben que el director estadounidense se haría cargo de la secuela de World War Z, aquella película de zombies protagonizada por Brad Pitt en 2013 en donde el llamado virus solanum, conocido también como el virus de la ira, azota al mundo.

Esta cinta, adaptación de la novela homónima de Max Brooks, fue dirigida por Marc Foster, y le fue tan bien en taquilla y en críticas, que Paramount le dio luz verde a una segunda entrega que estaría dirigida, en un inicio, por Juan Antonio Bayona.

Cuando el cineasta español se salió del proyecto, fue que David Fincher se sumó como director. Y la cosa se estaba poniendo bastante buena con un montón de expectativas en la producción que había programado su fecha de estreno para 2017. Pero algunos retrasos hicieron que el proyecto se cancelara. Lo cual es una pena…

David Fincher / Foto: Getty Images

¿Por qué Fincher dijo que su película habría sido como The Last of Us?

David Fincher está próximo a estrenar The Killer, su más reciente película protagonizada por Michael Fassbender centrada en la figura de un asesino a sueldo.

A propósito de este estreno, Fincher tuvo una entrevista con GQ donde habló sobre la secuela de World War Z, revelando que su idea era bastante similar a lo que se presentó en The Last of Us. Y por ende, agradece que el proyecto no se haya realizado.

Brad Pitt en ‘World War Z’ / Foto: Paramount Pictures

“Era un poco como ‘The Last of Us’. Me da gusto que no hiciéramos lo que queríamos porque ‘The Last of Us’ tiene mucha más validez para explorar el mismo tema“, dijo. “En nuestra secuencia inicial íbamos a usar lo del pequeño parásito… y ellos lo usaron en su secuencia inicial, y lo hicieron de una manera maravillosa“.

Antes de lanzarse con World War Z, Fincher estrenó Gone Girl en 2014, la cual le valió puras críticas positivas, sobre todo al trabajo de Rosamund Pike como Amy Dunne. Fincher tardó seis años en volver a estrenar algo (pensando que en 2017 saldría la secuela de World War Z), y su proyecto elegido fue Mank para 2020.

Gary Oldman en ‘Mank’ / Foto: Netflix

The Killer de David Fincher

Como les contamos, David Fincher va a estrenar The Killer, la cual cuenta con el protagónico de Fassbender y está basada en las novelas gráficas francesas del mismo nombre escritas por Alexis Nolent (“Matz”) e ilustradas por Luc Jacamon.

La película sigue a un asesino a sueldo que mantiene una serie de rituales previos a realizar un trabajo. Al inicio de la cinta, este personaje se encuentra en París, en donde debe asesinar a un hombre. Toda la película está narrada a través de las reflexiones que este sujeto hace respecto al tiempo, el ocio, las relaciones y su trabajo.

Michael Fassbender será el protagonista de ‘The Kill’, la nueva cinta de David Fincher/Foto: Netflix

Sin embargo, al momento de ejecutar el trabajo, todo sale mal, y se desprende una espiral de caos en la que el asesino debe cazar a aquellos que los quieren eliminar. Para él, nada es personal, pero cada una de sus reflexiones reflejan lo contrario, borrando la delgada línea que existía entre su percepción de las cosas y la realidad.

The Killer cuenta también en su elenco con Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard y Sophie Charlotte. Se estrenará en algunos cines selectos este 26 de octubre y llegará al catálogo de Netflix entre sus originales el 10 de noviembre de este mismo año. AQUÍ les dejamos el tráiler.

