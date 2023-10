Lo que necesitas saber: David Fincher fue el director escogido para dirigir la primera película de 'Spider-Man'. Pero hubo un pequeño detalle por el que lo batearon.

En la industria cinematográfica es común que por diferentes razones, algunos nombres importantes ya no hagan proyectos que pintaban para ser algo espectacular. Y sin duda, David Fincher entra en la lista, pues ha tenido que desechar algunas ideas de cintas que tenía en desarrollo. Pero jamás nos esperamos que este director, en algún punto, estuvo al frente de una película de Spider-Man.

A lo largo de los años hemos visto varias versiones de este icónico personaje en la pantalla grande. Algunos le tienen cariño a Tobey Maguire, otros prefieren a Andrew Garfield e incluso son más fans de Tom Holland. Sin embargo, a pesar de que los tres tienen diferencias, comparten muchas características y aunque ustedes no lo crean, Fincher nos iba a mostrar a un ‘amigable vecino’ totalmente distinto a lo que conocemos.

El Spider-Man de Tobey Maguire hubiera sido muy diferente con David Fincher//Foto: Sony/Columbia Pictures.

David Fincher estuvo a punto de dirigir la primera película de ‘Spider-Man’

Resulta que en un entrevista que David Fincher dio para The Guardian por el estreno de su película The Killer, el director reveló que antes de que Sam Raimi se pusiera al frente de las primeras películas de Spider-Man, él estuvo en pláticas con Columbia Pictures para hacerse cargo de una cinta del trepamuros favorito de todos… así como lo leen, no es broma.

Y quizá se estén preguntando por qué no dirigió esta cinta? Bueno, pues como suele suceder en este caso, Fincher y la productora tuvieron diferencias creativas, ya que cada quien presentó visiones muy diferentes de lo que querían contar en la pantalla grande. En particular, porque el cineasta de Fight Club y Seven se quería saltar el origen de Peter Parker (algo que casi todos nos sabemos) para mostrar una versión más adulta del personaje.

David Fincher estuvo en plática para hacer una película de Spidey/ Foto: Getty Images

“No les interesaba en absoluto. Y lo entiendo. Ellos decían: ‘¿Por qué querrías evitar la historia de origen?’ Y yo decía: ‘¿Porque es estúpida?’ Esa historia de origen significa muchas cosas para mucha gente, pero yo la miré y pensé: ‘¿Una araña roja y azul?’ Hay muchas cosas que puedo hacer en mi vida y esa no es una de ellas”, declaró David Fincher sobre su proyecto fallido de Spider-Man.

Por supuesto que a Columbia Pictures no le hizo mucha gracia que Fincher pensara en olvidar esta parte importante para Peter Parker en la cinta. Es por eso que decidieron dejar las conversaciones con él y buscar a alguien más que se apegara a lo que ellos tenían en mente. Y sí, fue ahí donde llegó Sam Raimi al proyecto y como dirían por ahí, el resto es historia, pues se encargó de dirigir la primera trilogía de Spidey.

Sam Raimi se quedó al frente del proyecto de Spider-Man que iba a encabezar David Fincher/Foto: Getty Images

En su lugar, el mismo año que apareció la primera película de Spider-Man en la gran pantalla, David Fincher estrenó Panic Room protagonizada por Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker y Jared Leto. Sin embargo, no les vamos a mentir, nos hubiera encantado que dirigiera una cinta de este superhéroe, porque seguro que nos iba a presentar algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no creen? ¿Cómo se imaginan esa historia?

Te puede interesar