Dos de los cineastas daneses más destacados en la industria del cine, Lars Von Trier y Nicolas Winding Refn, regresaron en 2022 con dos proyectos para la televisión que simplemente nos han volado la cabeza: The Kingdom Exodus y Copenhagen Cowboy, ambas presentadas en el Festival de Venecia.

El primero volvió después de casi cinco años de ausencia (su última cinta fue The House that Jack Built) con The Kingdom Exodus, la tercera y última temporada de su famosa serie de los noventas, la cual está ambientada en un hospital en Suecia donde ocurren eventos sobrenaturales. AQUÍ les contamos más de esta maravilla que está disponible en MUBI.

En cuanto a Nicolas Winding Refn, su última película fue la polémica The Neon Demon de 2016, para tres años después, lanzarse a las andadas de la televisión con Too Old To Die Young (disponible en Amazon Prime Video). Y ahora, para arrancar 2023, estrena Copenhagen Cowboy. ¿Pero de qué va esta serie y por qué deben verla?

Copenhagen Cowboy

Copenhagen Cowboy tiene como protagonista a Miu, una joven mujer, muy delgada y petite, que tiene el don de la suerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que su presencia es suficiente para que cosas buenas le sucedan a la gente que tiene a su alrededor.

Por lo que “se vende” para atraer suerte a quien pueda pagarla. Es así como llega a casa de Rosella, una mujer (con una estética gitana) que está desesperada por tener un hijo; por lo que contrata a Miu para que le traiga suerte y pueda embarazarse de su esposo Sven.

Pero la realidad de Rosella es mucho más oscura. Sven es un cerdo… y no sabemos cómo explicarlo. No habla y hace ruidos de marrano. Y luego está André, el medio hermano de Rosella y quien lleva un negocio de trata de blancas desde un rastro de puercos, rentando el sótano de su hermana para que ahí duerman las chicas.

Tras tener un sangrado en la noche, Rosella cree que Miu la ha estafado, decide vendérsela a André. Y es ahí donde conoce a Cimona, una chica que es obligada a trabajar como prostituta y que comienza a tener un apego por Miu. Cuando Cimona desaparece, nuestra protagonista comienza una lenta pero efectiva venganza en la que se mezcla la realidad y los elementos sobrenaturales.

¿Y qué hay del estilo visual?

Se trata de una serie limitada de seis episodios de una hora. Si están familiarizados con la filmografía de Nicolas Winding Refn y les gusta, entonces van a amar Copenhagen Cowboy, pues tiene todos los elementos narrativos, visuales y sonoros característicos de su trabajo.

Copenhagen Cowboy es un thriller que tiene como protagonista a una heroína misteriosa que se mueve entre silencios, muy similar a Driver de Drive. Sus “poderes” por decirlo de alguna manera, la llevan al bajo mundo criminal de Dinamarca en donde deberá expresarse con mucha violencia, pero al mismo tiempo mucha sutileza.

Winding Refn nos ha llevado a mundos bastante sádicos, pero nunca abusa de las escenas de violencia y esta serie no es la excepción. Al igual que en The Neon Demon, la ambientación es fría en todo sentido, pues la historia es cruel y los personajes son malvados.

La única que nos ofrece un poco de calidez, es Miu y un par de personajes más con los que se involucra. Eso puede dificultar nuestra conexión con ella y con la trama, la cual se toma sus tiempos entre tomas que denotan mucha pasividad en momentos de tensión. Pero en realidad, visualmente hablando es bellísima.

Aquí también hay mucho neón, pero no todas las composiciones están saturadas en azul o rojo, por ejemplo. Eso sólo lo hace en algunos puntos clave o para que los espectadores detectemos momentos de clímax o escenarios que serán importantes en el futuro.

¿Y la música?

La parte del sonido y la música en el trabajo del cineasta danés siempre ha dado mucho de qué hablar. Drive tiene uno de los soundtracks y scores más destacados de los últimos años, y para Copenhagen Cowboy también le apostó con Cliff Martinez.

Martinez ha trabajado con el danés en sus últimas tres cintas que incluyen The Neon Demon, Only God Forgives y Drive. También es un colaborador de Steven Soderbergh, con quien trabajó en su primer score en Sex, Lies, and Videotape, y otras cintas como Traffic y Solaris.

El uso del sintetizador en Copenhagen Cowboy es importante, pues se mezcla entre escenas de tensión donde, justamente, vemos proyectados los colores neón y aquellos escenarios que volveremos a ver. Hay una escena en la que Miu se encuentra en el prostíbulo y se enfrenta a uno de los matones de André con ayuda de las otras mujeres.

La música es sensacional, y el momento de tensión de proyecta cuando todas escapan. Pero al mismo tiempo revelando que lo peor está por venir hasta que la música deja de sonar. Así se maneja en los seis episodios, y nos permite anticipar algunos momentos.

Netflix no le dio difusión… ouch

Hace un mes salió el tráiler oficial de Copenhagen Cowboy y pasó desapercibido en la mayoría de las cuentas de YouTube de Netflix. El 5 de enero se estrenó en la plataforma como parte de sus contenidos originales, y no hubo mucho ruido respecto al título.

La estrategia de Netflix para algunos títulos como este, es confusa. Vienen respaldadas por el nombre de grandes directores, pero no les hacen promoción. Esto mismo ha sucedido, por ejemplo, con Makanai: la cocinera de las maiko, una serie escrita y dirigida por Hirokazu Koreeda (ganador de la Palma de Oro) que llegará a la plataforma el 12 de enero de 2023. ¿Alguien lo sabía fuera de los fans del cineasta japonés?

Si algo tenemos claro, es que el estilo de Nicolas Winding Refn no puede ser del agrado de muchos. Pero sí tiene una base de fans a nivel internacional (en gran medida por Drive) que apreciará Copenhagen Cowboy. Así que lo único que nos queda es recomendarla… y mucho.