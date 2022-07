¡Hay tiro! El director de 'Gremlins' dice que Baby Yoda es "una copia descarada" de Gizmo

Puede que no a todos los fans de Star Wars les encanten las historias que Disney está desarrollando sobre la saga, pero si algo debemos admitir es que supieron cómo ganarse a los seguidores de la vieja guardia y a las nuevas generaciones con un personaje muy peculiar: Grogu (o Baby Yoda pa’ los cuates), pues este pequeño se robó el corazón de millones de personas por lo adorable y fuerte que es.

Desde que lo presentaron en la primera temporada de The Mandalorian, este personajazo se convirtió en el favorito de chicos y grandes (hasta el PRI lo usó en campaña). Y sin duda, Jon Favreau, Dave Filoni y todos los involucrados en la producción no solo se rifaron creándolo, también supieron guardar muy bien el secreto de que este chiquitín verde era uno de los protagonistas de la historia. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, parece que hay personas que no están muy contentas que digamos con su existencia… sí, así como lo leen.

Foto: Disney+

Tenemos la pelea más tierna de la historia: Baby Yoda vs Guizmo

Cuando apareció el famoso Baby Yoda en la serie de Disney+, hubo quienes notaron un cierto parecido con Gizmo, uno de los meros meros de Gremlins, la icónica película de 1984. Por supuesto que este tema es debatible, porque no podemos hacernos de la vista gorda, comparten una que otra característica física. Pero recientemente el director de la cinta ochentera, Joe Dante, aventó una pedrada al decir que el personaje de Star Wars es una “copia descarada” del mogwai protagonista de su franquicia.

Resulta que el San Francisco Chronicle entrevistó a Dante y habló sin pelos en la lengua sobre el tema de Grogu: “Creo que la longevidad de (‘Gremlins’) es realmente la clave de este personaje, que es esencialmente como un bebé. Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Descaradamente, diría yo”... ¿cómo lo ven? La verdad es que no lo podemos negar, ambos tienen ojos grandes, orejas puntiagudas, son pequeños y un nivel enorme de adorabilidad pero, ¿de plano decir que se lo fusilaron?

Foto: Warner Bros. Pictures

Las comparaciones entre estos adorables personajes vienen desde hace mucho tiempo

En el pasado, tanto Jon Favreau y Dave Filoni han afirmado que un popular personaje relacionado con Steven Spielberg (productor ejecutivo de Gremlins junto a Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm) influyó en la creación de Baby Yoda, pero jamás mencionaron a Gizmo. De hecho, Favreau declaró que Filoni hizo un boceto y junto al departamento de arte que trabajó en The Mandalorian, empezaron a dibujar diseños para el pequeñín verde que enamoraría a todo el planeta.

Sin embargo, como ya mencionábamos antes, las similitudes están ahí. Incluso el propio Mando, Pedro Pascal dijo en entrevista para la revista Empire que ‘El Niño’ le hizo pensar inmediatamente en el mogwai de la película ochentera: “Vi a Baby Yoda en esas fotos y recuerdo que pensé: ‘Ok, adiós, Gizmo. La gente va a perder la cabeza por eso'”.… y tiene razón, porque el mundo aplicó la misma técnica que Homero Simpson al ver la oveja tierna.

Foto: Disney+

Pero él no es el único actor que ha hablado del tema, ya que el mismísimo Zach Galligan –quien interpretó a Billy Peltzer en Gremlins– alimentó la rivalidad declarando en Entertainment Weekly que Gizmo es más bonito: “Es más peludo y, para mí, lo peludo es más lindo. Baby Grogu parece como si lo hubieran rasurado, o tal vez no tenga pelo”. No sabemos en que terminará todo este tiro, pero es momento de que ustedes decidan a continuación quién es el personaje que más rifa.