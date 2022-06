Los 4 Fantásticos son el próximo equipo de héroes que nos emociona ver en el universo cinematográfico de Marvel y las sensaciones crecen luego de ver a John Krasinski como Reed Richards/Mr. Fantastic en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Y bueno, cuando se habla de este cuarteto icónico, es obvio que también sale a relucir el nombre de su más grande enemigo: el Doctor Doom.

Pues bien, parece que veremos al legendario villano más pronto que tarde en alguna producción posiblemente de Marvel Studios, con Howard Stern tomando la batuta del personaje. O bueno, al menos eso fue lo que el reconocido locutor dio a entender por accidente recientemente.

Foto: Marvel Cómics.

¿Howard Stern será el Doctor Doom?

Suena raro en el entendido de que Howard Stern tiene, a lo mucho, un par de créditos cinematográficos en su carrera y no son de alto perfil. Pero él lo ha revelado y de alguna manera, parece que tendrá un papel como ya mencionado Doctor Doom… y lo dio a conocer gracias un error bien chusco.

Resulta que en una reciente emisión de su show radiofónico en Sirius XM, el staff de producción le dejó los micrófonos abiertos al conductor durante una pausa comercial. Al fondo, mientras se reproducían los anuncios, se pudo escuchar a Stern hablando con su coanfitriona Robin Quivers revelándole que haría el papel del archienemigo de Los 4 Fantásticos en algún tipo de producción.

Howard Stern y Slash. Foto: Getty.

Y parece que al afamado locutor, si bien le entusiasma la idea, ya ve venir que será un calendario apretado el que se le junte con esta producción: “Repasarán el horario conmigo y va a apestar… Te lo digo, voy a hacer a Doctor Doom, esa es la cosa… Pero créeme, me siento miserable por ello”, se escucha decir a Stern en diferentes partes de la conversación.

Incluso, en el audio se escucha decir a Howard Stern que ya se puso en contacto con su viejo amigo Robert Downey Jr para que le ayude con algunos consejos de actuación. Además, el locutor menciona a un tal “Jon” en algún momento, lo que mucha gente a especulado como una referencia a Jon Favreau, productor y actor cercano a Marvel Studios que actualmente se encuentra más vinculado al universo de Star Wars por The Mandalorian.

Aquí abajito la conversación.

Holy shit Stern had a hot mic for their postshow meeting running and I think leaked he will be doing Dr. Doom in an MCU movie?!?? pic.twitter.com/fIzH1Z7KAJ — Gus (@WashedUpTweeter) June 29, 2022

Cuáles son los proyectos de Marvel donde estaría el villano

Si bien no es algo imposible, resulta difícil entender que Howard Stern tenga el papel del Doctor Doom en la próxima película de Los 4 Fantásticos que prepara Marvel Studios. Primero, porque hay que tener en cuenta que ni siquiera hay una trama establecida o revelada al momento en la que se haga oficial que el personaje aparecerá en la cinta.

Y segundo, porque la carrera de Stern en el cine y la tv tiene muy pocos créditos saliendo a cuadro (aunque algunos más como guionista). En todo caso, como señala Collider, la producción a la que se refiere Howard podría tratarse de él prestando únicamente su voz para el personaje, conocido como el máximo gobernante de Latveria.

Si se trata de una película del MCU, Stern bien podría darle voz al villano cuando este adquiera su famosa apariencia metálica (algo similar a lo que hizo James Earl Jones con Darth Vader en la saga original de Star Wars). Otras posibles opciones serían algún doblaje de voz en la próxima temporada de la serie animada What If…? o incluso algún podcast de estos que Marvel ha adaptado con historias de diferentes personajes. Habrá que esperar anuncios oficiales, claro está.

Foto: Marvel Cómics.

Lo que sigue para el universo cinematográfico de Marvel

Para este 2022, Marvel Studios se encuentra en la fase 4 del MCU en la que además de las conocidas cintas, se han agregado las series originales de Disney+. Así que hagamos un repaso rapidísimo de cómo la onda.

Estas son las series y películas de la fase 4 ya estrenadas: WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If…?, Shang-Chi, Hawkeye, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Moon Knight, Ms. Marvel y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Para este año y como parte de esta fase: aún faltan por lanzarse Thor Love & Thunder (que llega a Latinoamérica este 7 de julio), Black Panther: Wakanda Forever, She-Hulk: Attorney At Law y un especial de Halloween en el que estará involucrado Gael García Bernal. A partir del 2023, los estrenos son Ant-Man & The Wasp: Quantimania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels.

De la fase 5, aun no hay detalles sobre qué película abrirá esta nueva etapa, pero se perfila a Los 4 Fantásticos como el estreno de mayor perfil. Quedan aún por delante los estrenos de las series Secret Invasion, Iron Heart, una posible serie ambientada en Wakanda y con el multiverso abierto, los fans ya visualizan a los X-Men y tal vez Deadpool (con su tercera cinta) haciendo su aparición en el MCU. ¿Será?