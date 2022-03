Un momento: ¿Gael García podría aparecer junto a ‘Moon Knight’ próximamente?

La fase 4 del universo cinematográfico de Marvel avanza y nuevos contenidos llegan de a poco, pero con enorme expectativa. El más reciente es Moon Knight, que tuvo su estreno en Disney+ este miércoles 30 de marzo y que ya ha recibido tanto buenas críticas como reacciones en redes sociales (ACÁ algunas)… pero en medio de toda la emoción que desata esto, también suena el nombre de Gael García Bernal.

Y se preguntarán varios “ah, caray. ¿Por qué o qué pasa con esto?”. No es nada oficial desde luego, pero varios rumores apuntan a que podríamos ver al actor mexicano compartir pantalla (o al menos algún espacio/mención en el MCU) con el icónico personaje de la serie protagonizada por Oscar Isaac. Lo que sí es un hecho, es que el buen Gael tiene su lugar asegurado en una producción de Marvel.

Gael García protagonizará un especial para Marvel Studios

Vayamos por partes pues primero hay que recordar que Gael García Bernal está listo para entrarle a las películas de Marvel Studios. En noviembre del 2021, diversos medios revelaron que el mexicano protagonizará un especial de Halloween que llegará a Disney+, que en algún momento se dijo estaría listo para este mismo 2022 aunque no hay confirmación oficial de ello.

De acuerdo con The Wrap, la historia podría inspirarse en el conocido cómic Werewolf By Night, una historia que apareció por primera vez a inicios de los 70 y que nos muestra al personaje Jack Russell, quien tiene la capacidad de convertirse en un Licántropo (una criatura mitad humano y lobo). La historia pasó desapercibida por décadas hasta que Marvel presentó una nueva historieta en 2020 con un chico llamado Jake Gómez como estelar (dato curioso: Taboo de los Black Eyes Peas ayudó en la realización de este cómic).

Los detalles se han mantenido bien guardaditos en cuanto a la trama y sobre cuál versión de Werewolf By Night interpretará Gael García. En una de esas, hasta podría ser una versión combinada o algo por el estilo, pero habrá que esperar. Eso sí, lo que se sabe es que esta producción -no se ha dado a conocer si es serie limitada o película- comenzó a rodarse a finales de este mes de marzo en Georgia y que Michael Giacchino (conocido compositor de bandas sonoras para The Batman, Spider-Mam: No Way Home, JoJo Rabbit y más) debutará como director en esta entrega.

Por otro lado, el medio especializado en cómics CBR ha dicho que este nuevo contenido no llevará adoptará el nombre de la historieta antes mencionada. Algunas fuentes dicen que, de manera provisional, se le ha dado el título de ‘Buzzcut’ aunque no se ha confirmado si será el nombre final de dicha producción. Mucho misterio, ¿no?

¿Y cuál es la relación de este proyecto con ‘Moon Knight’?

Hay que ser claros: el proyecto para adaptar Werewolf By Night corre por cuenta de Marvel Studios, pero no se sabe si el especial formará parte como tal del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, los rumores apuntan a que así será y que incluso, podría vincularse directamente a la historia de la recién estrenada Moon Knight.

La idea cobra fuerza si tomamos en cuenta que el personaje Moon Knight tuvo su primer aparición en los cómics de Werewolf By Night, precisamente en el número 32 de mediados de los 70. Entonces, aunque no hay una confirmación real (ya saben, a Marvel le gusta mantener el misterio), la posibilidad de ver a Gael García en un enfrentamiento con el personaje de Oscar Isaac, no suena para nada descabellada.

Los fans han especulado que así será ya que en uno de los promocionales de Marvel Studios de Moon Knight, podemos ver a los protagonistas Oscar Isaac, Ethan Hawk y May Calamawy interactuar en una sala de espera. Por ahí, justo a ladito de Isaac, se ve el cómic de Werewolf en el que el llamado ‘Caballero Luna’ apareció por primera vez. Aquí el video:

También con la llegada de este especial de Halloween con Gael García, se abre la oportunidad de que se incluyan a otros personajes como Blade (que en el MCU será interpretado por Mahershala Ali) y los Nightstalker, un grupo de cazadores de vampiros que conforman uno de los equipos de héroes de Marvel que enfrentan amenazas sobrenaturales. Se dice que Ali suena fuerte para aparecer en la historia de Halloween de Michel Giacchino, esto luego de que presuntamente se confirmó su entrada al universo de Marvel en una de las escenas pos-créditos de Eternals.

Por otra parte, también se cree que con Moon Knight y la entrega venidera de Werewolf By Night se podría abrir paso al grupo conocido como los Midnight Sons. En el siguiente artículo les contamos más sobre esa teoría, ya que luce épica.