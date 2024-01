Lo que necesitas saber: Aprovechando el estreno de la nueva versión de 'Mean Girls', platicamos con Tina Fey y el elenco de esta película.

Si hablamos de películas que marcaron por completo la primera década de los dosmil, definitivamente Mean Girls tiene qué estar en la lista. Y es que no es para menos, pues muchas de las referencias, escenas y frases que vimos en esta cinta se quedaron grabadas en la cultura pop. Sin embargo, parece que ya era momento de darle una renovada a esta historia.

Fue en 2004 cuando se estrenó esta producción, escrita por Tina Fey basándose en en la novela Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman, pero también en sus propias experiencias como adolescente en la secundaria. Gracias a eso conocimos a Cady Heron, Regina George y ‘Las Plásticas’, cuya historia llena de drama juvenil y mucha comedia nos atrapó por completo.

Imagen de “Las Plásticas” en ‘Mean Girls’ / Foto: Paramount Pictures.

Aunque Mean Girls no fue un éxito en taquilla, con el paso del tiempo se ganó un montón de fans en todo el mundo y se convirtió en un verdadero clásico del cine de adolescentes. Pero eso no fue todo, el impacto de esta cinta fue tal que en 2017, decidieron llevarla a Broadway, adaptándola como un musical que conquistó tanto a miles de personas como a la crítica.

‘Mean Girls’ regresa en 2024 con una nueva versión

Sin embargo, y aunque algunos no lo crean, ya pasaron 20 años desde que esta película llegó a la pantalla grande y ciertamente, las cosas son un tanto distintas comparándolas con el ahora lejano 2004. Es por eso que con la idea de presentarle todo este concepto a una nueva generación y por qué no, darnos un golpe de nostalgia, Tina Fey decidió hacer una nueva versión de esta historia.

Por supuesto que aquí no les daremos spoilers, pero decimos que Mean Girls de 2024 es una nueva versión que está más cercana a un reboot porque los personajes y la historia son los mismos (aunque hay un nuevo elenco, claro). Lo único que cambia es que ahora, incluyeron las canciones del musical para renovar la trama y ciertos elementos que actualizaron de acorde a los tiempos que vivimos.

Renee Rapp tomará el papel de Rachel McAdams como Regina George en la nueva película de ‘Mean Girls’/Foto: Paramount Pictures.

Platicamos con Tina Fey y el nuevo elenco de ‘Mean Girls’

Después de mucha espera y el hype a tope, este 10 de enero por fin llegó a los cines de México la nueva versión de Mean Girls, la cual promete conquistar a los jóvenes que al igual que Cady, están pasando por la difícil etapa de la secundaria. Y sí, la película tiene ese toque de comedia y drama adolescente que para ser honestos, no se ve en la pantalla grande desde hace mucho tiempo.

Aprovechando el estreno de esta cinta, tuvimos la oportunidad de platicar con la mismísima Tina Fey (quien además de producir, vuelve a interpretar a la Sra. Norbury), pero también con el nuevo elenco encabezado por Renée Rapp (Regina George), Angourie Rice (Cady Heron), Auli’i Cravalho (Janice ‘Imi’ike), Jaquel Spivey (Damina Hubbard), Bebe Wood (Gretchen Wieners), Avantika Vandanapu (Karen Shetty) y Christopher Briney (Aaron Samuels).

¿Y de qué hablamos con ellos? Bueno, pues entre otras cosas nos contaron sobre adaptar esta historia a la actualidad, qué tanto han evolucionado muchas de las dinámicas que vimos en la película original y hasta de esos personajes que no son lo que aparentan. De eso y más platicamos con el elenco de la nueva versión de Mean Girls, y si no han checado la entrevista, se las dejamos a continuación.

