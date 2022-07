Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla y después de semanas intensas, por fin llegamos al final de la tercera temporada de The Boys. ¿Qué podemos decir de esta serie? Sin duda, es una de las más importantes que existen en la actualidad y una las producciones originales más exitosas de Amazon Prime Video, con ese toque de comedia, acción, violencia y demás que caracteriza a este proyecto que, curiosamente, las cosas cada vez se ponen más densas con cada nueva entrega.

Como recordarán, el pasado 3 de junio tuvimos chance de ver tres de los nuevos episodios donde continuamos con la historia de Butcher, Hughie, Frenchie, LM, Kimiko y Starlight contra Homelander y Vought. Sin embargo, en esta ocasión las cosas se complican aún más con el regreso de Soldier Boy (o Caporal para los cuates latinos jiar jiar jiar), un viejo superhéroe que todo el mundo creía muerto y que está de vuelta para buscar venganza en contra de quienes lo traicionaron.

Imagen: Amazon Prime Video

También puedes leer: ¿Qué necesitas saber antes del episodio final de la 3ra temporada de ‘The Boys’?

Terminó la tercera temporada de ‘The Boys’ y nos dejó un cierre espectacular

Cada semana tuvimos un capítulo nuevo de The Boys y conforme avanzaba la trama, más nos quedábamos con el ojo cuadrado por lo impactantes fueron algunas partes (como todo lo que sucedió en el Herogasmo). Pero como dicen por ahí y estamos de acuerdo, todo lo bueno tiene qué terminar y después de varios días intensos, por fin apareció el final de la tercera temporada de esta serie que sin temor a equivocarnos, les volará la cabeza por completo.

Por supuesto que aquí no les spoilearemos absolutamente nada, pero de una vez les avisamos que si no han checado el último episodio de esta temporada, tendrán que estar muy preparados porque no tienen idea de lo brutal que está. Desde hace ya un buen rato sabíamos que Amazon Prime Video se encuentra trabajando en la siguiente entrega de esta serie, pero no solo nos dejaron la vara muy alta, también con un montón de expectativas sobre qué es lo que le espera a todos estos personajazos en el futuro. Aunque eso sí, tendremos que aguantar un buen rato para que eso suceda.

Anthony Starr como Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Por supuesto que los memes y reacciones no podían faltar

Como era de esperarse, el final de la tercera temporada de The Boys causó un montón de expectativa e hizo que un montón de fans de la serie se desvelaran para ser de los primeritos en ver el cierre de esta entrega. Y por supuesto que como en cualquier evento grande, no faltaron los memes y reacciones que resumen nuestros sentimientos de todo lo que pasó en este episodio, y acá les dejamos los mejores

Anthony Starr en esta tercera temporada de #TheBoys es tan increíble su actuación de calidad. Que puto miedo Homelander. #TheBoysFinale pic.twitter.com/tvqkJ2xmnh July 8, 2022

La riña entre Butcher y Homelander viene desde la época de Xena ? #TheBoysFinale #TheBoys pic.twitter.com/qzK7OAg4i9 — Nicolás Mayorga (@Nicolasmayorga) July 8, 2022

Todos al ver el final de The Boys#TheBoysFinale pic.twitter.com/5LmpdjXrMK — Un Pirobo Inútil (@_MAKAROV_57) July 8, 2022

#TheBoysFinale es todo lo que esta bien en lo que respecta a series de superheroes pic.twitter.com/a5ZXbQ67gb — ??Raquel González ??? (@RaquelG49025070) July 8, 2022

Yo después de ver el final de temporada de The Boys #TheBoysTV #TheBoysFinale pic.twitter.com/2znd1MxcZV — abel (@hevell8) July 8, 2022