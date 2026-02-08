El Super Bowl uno de los eventos más importantes dentro y fuera del mundo deportivo. Y por eso, muchos aprovechan a los millones de televidentes para hacerse notar. En el caso de las películas, salen tráilers, avances, teasers y primeras imágenes de las películas más destacadss del año.

Este 2026, con la edición 60 del Super Bowl, no es la excepción. Y varias películas aprovecharon la emoción del evento (cof con de ver a Bad Bunny) para salir con algunos tráilers que nos dan un mejor vistazo de las historias y lo que nos espera con la cartelera de estrenos.

Super Bowl LX // X:@NFL

Tráilers del Super Bowl

Esta nota se irá actualizando conforme salgan los tráilers de películas. Así que quédense atentos.

Project Hail Mary

Ryan Gosling está de regreso en la pantalla grande con Project Hail Mary, dirigida por Christopher Miller junto a Phil Lord. La película es una adaptación de la obra homónima Andy Weir sobre una extensa misión para salvar a a la humanidad y todas las especies en la Tierra.

Gosling interpreta a un profesor y doctor llamado Ryland Grace, y a quien el gobierno convoca para una misión en el espacio. Es así como se encuentra con Rocky, una suerte de piedra con forma de araña que está en el mismo lugar que Grace: quiere salvar a su especie porque su Sol está muriendo.

Grace y Rocky deben aprender a comunicarse para resolver el acertijo que podría terminar con toda la vida que conocen. Obvio hay muchos problemas, peligros y, como podemos ver en este tráiler salió durante el Super Bowl, mucho amor.

Project Hail Mary se estrenará el 20 de marzo de 2026.

Supergirl

Milly Alcock será la protagonista del universo de DC para 2026 con Supergirl, la nueva producción de James Gunn dentro de esta replanteamiento de la franquicia para Warner Bros. Y eso quiere decir que al ser uno de sus lanzamientos más importantes, debían sacar un tráiler con motivo del Super Bowl (bueno, el Puppy Bowl).

Kara Zor-El, conocida después como Supergirl, nota una amenaza de proporciones enormes hacia su hogar. Por eso debe unirse a una persona que nadie esperaría hacer equipo, no para salvar su casa y su familia, sino para cobrar venganza… en un entendimiento interesante de justicia.

El elenco de Supergirl lo completan Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa. Supergirl se estrena el 26 de junio de 2026.

Disclosure Day

No hay nada más emocionante que ver el regreso de Steven Spielberg. Y ojo, no es que se haya ausentado como tal, pero es uno de los directores vivos más importantes que reescribió el cine de ciencia ficción basado en las invasiones alienígenas. Y es justo con lo que regresa: Disclosure Day.

Disclosure Day estrenó un nuevo tráiler durante el Super Bowl, y vemos a los protagonistas, interpretados por Emily Blunt y Josh O’Connor. el personaje de O’Connor sabe algo que sólo el gobierno tiene información… y toma la decisión de revelarlo al mundo de una vez por todas. ¿Pero el mundo está listo para saberlo?

Siete mil millones de personas deberán decidir si están listos para saber que no estamos solos, que nunca lo hemos estado. Y que siempre, de alguna manera, han estado entre nosotros. Hay algo de terror en este nuevo relato de ciencia ficción de Spielberg. Y nos encanta.

Disclosure Day se estrenara el próximo 12 de junio de 2026.

Scream 7

Neve Campbell está de regreso para Scream 7, y lo hace junto a Courtney Cox en sus personajes de Sidney y Gale. Ambas están aquí para reducir el impacto de la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega de la franquicia… ¿Y cómo lo solucionarán? Concentrando los esfuerzos de Ghostface en la hija de Sidney.

Ghostface lleva años planeando un nuevo ataque contra la scream queen original de este universo. Y su venganza se consumará una vez que termine con la vida de su hija Tatum, quien tiene la misma edad que la protagonista al momento de los ataques perpetrados por su novio, el malvado Billy Loomis.

Scream 7 de estrenará el próximo 26 de febrero de 2026.

Minions & Monsters

Nadie se atrevería a lanzar ninguna piedra para juzgar a los amantes de los Minions. Y por eso, estas son buenas noticias: salió un nuevo tráiler de Minions 3 durante el Super Bowl con todo y su nuevo título: Minions & Monsters.

La cinta cuenta cómo los Minions se han convertido en estrellas. Desde el lugar que ocupan en Hollywood hasta la liberación de un montón de monstruos que pusieron en jaque a la Tierra.

La fecha de estreno antes estaba programada para mediados de 2027, pero la adelantaron para el 1 de julio de 2026.

The Super Mario Galaxy Movie

Después del enorme éxito de The Super Mario Bros. Movie, estamos cada vez más cerca de la segunda entrega o secuela para ver de nueva cuenta a los personajes conocidos.

Chris Pratt vuelve como Mario, Anya Taylor-Joy es Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black vuelve a tomar a Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek. Entre las nuevas voces está Brie Larson como Rosalina y Benny Safdie para Bowser Jr.

Esta historia toma su título del videojuego de 2007 para Wii. Y los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic vuelven al mando. The Super Mario Galaxy Movie estrenó un nuevo tráiler durante el Super Bowl confirmando la fecha de estreno para el 1 de abril de 2026.