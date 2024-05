Lo que necesitas saber: Nos lanzamos antes que nadie a la CCXP México 2024 para ver todo lo que se armaron.

La primera edición de CCXP México está aquí y realmente es todo lo que esperábamos, hasta un poco más. Tuvimos la oportunidad de ir a la Spoiler Night o la noche de aventura, la cual se llevó a cabo la noche del jueves 2 de mayo como un previo para las actividades que formarán parte del evento. AQUÍ les dejamos nuestra guía.

Nos echamos un enorme recorrido por los más de 30 mil metros cuadrados de aventuras, coleccionables y escenarios donde los muy fans (y no tan fans) podrán disfrutar de un gran fin de semana rodeados de nuestras historias, películas, series y franquicias favoritas.

Thunder Stage en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Photo ops y torneo de videojuegos en la CCXP México

Lo primero que uno ve al entrar a CCXP México son los diferentes photo ops que se han colocado, y que van desde una dona de Homero Simpson a la entrada de Centro Citibanamex, hasta la majestuosa nave de Star Wars con la que todos hemos soñado y que seguramente será el epicentro de los festejos de May The 4th.

Stand de la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Pero eso no es todo, una vez que entras a la expo, verás el Creators Stage donde habrá presentaciones de creadores como Yugen, Medyama o The Wookies, seguido del Gamer Arena donde se realizarán torneos de League Of Legends y otros videojuegos.

Omelete Stage en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Conforme vas avanzando, tus ojos se hacen cada vez más grandes. ¿Un jersey de los diablos rojos del México conmemorativo de… Spiderman?, ¿un Batman gigante?, ¿un booth de Deadpool & Wolverine?

Batman en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Los stands más épicos en la CCXP México

La producción de cada uno de estos espacios es monumental. Y no está de más, pues la CCXP México es el evento de entretenimiento y cultura geek más grande de nuestro país. Por lo que echaron toda la carne al asador para crear espacios de títulos de Warner Bros. Discovery, MAX, Crunchyroll, Nintendo o Disney, entre muchos otros.

Disney en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Los stands o booths, se suman a la serie de actividades que la CCXP nos tiene preparados para este fin de semana, en donde destacan los paneles que suman personajes internacionales como el elenco de The Boys, House of the Dragon, El planeta de los simios, The Acolyte, Star Trek y un extenso etcétera.

Stand de Barbie en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

¿Te gusta el cosplay?

Si a ustedes son amantes del cosplay, también les contamos que le echamos un ojo al premio que se llevará el primerísimo lugar del concurso de cosplay… y es una auténtica belleza. Y hablando de cosas bonitas, no se imaginan lo hermosos que están los coleccionables… Así que obviamente también se encontrarán un Pop Up de Funko, armables de Gundam, Gashapones y más.

CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

No hay pierde en la CCXP, pues todo se encuentra bien ordenado y las señalizaciones son bastante claras entre booths, escenarios, baños, espacios de actividades, experiencias y más. La CCXP México es uno de esos eventos que sin importar si eres fan de lo otaku, geek o friki, seguro vas a disfrutar.

Muchos cómics en la CCXP México 2024 / Foto: Sopitas.com

Sopitas en la CCXP México

Sopitas se lanzó a la Spoiler Night de la CCXP México, y por acá les dejamos el video donde nos cuenta TODO lo que deben saber, qué esperar y las sorpresas que seguro van a amar tanto como nosotros.

