Lo que necesitas saber: En estas proyecciones especiales, Guillermo del Toro y sus amigos tienen el acuerdo de "ser brutales".

Imagina tener de amigos a grandes directores de Hollywood como Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu, Steven Spielberg, James Cameron, Ryan Johnson y reunirlos en un cuarto para proyectarles tu próxima película y saber sus opiniones… pues es el el caso de Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro // Foto: Redes sociales.

Guillermo del Toro realiza proyecciones de sus película con “amigos”

Y es que un secretito que se tenía bien guardado Guillermo del Toro era que en vez de realizar proyecciones de prueba de sus películas, mejor se las muestra a sus amigos… Alfonso Cuarón, James Cameron, Steven Cameron, Ryan Johnson, Alejandro Iñárritu, Steven Spielberg y otros más.

Esto lo reveló durante una entrevista para Variety, pues afirmó que en vez de hacer las proyecciones de prueba, reúne a sus amigos para mostrarles sus nuevas películas.

Aunque eso sí, también señaló que entre todos ellos tienen un acuerdo de tener un acuerdo de honestidad, pues tienen la libertad de “ser brutales”.

“Suelo hacer todo lo que ellos me sugieren. No tendría sentido invitar a las personas en las que más confío y luego de pronto desconfiar de lo que dicen”, mencionó.

¿Quiénes son todos sus amigos que asisten a estas proyecciones?

De momento nos tendremos que quedar con la duda de quiénes son todos sus amigos a los que invita a estas proyecciones, pues solo mencionó algunos nombres. Eso sí, adelantó que son 16 personas las encargadas de revisar su trabajo.

Y viendo cuáles fueron los primeros mencionados, nos podemos dar una idea de quiénes están dentro de este círculo al que el director mexicano confía para llegar al éxito que ha tenido. ¡Vaya lista de amigos!