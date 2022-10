La saga del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel continuará y como ya vimos en Falcon and the Winter Soldier, tendremos a Anthony Mackie en el papel del patriótico héroe estadounidense. Pero además de ello, se viene un agregado más al elenco de su próxima película que seguro le gustará varios fans tanto de las franquicias de Marvel y Star Wars: sí, hablamos de Harrison Ford.

Variety confirmó este lunes 17 de octubre que el legendario actor que alguna vez interpretó a Han Solo, ahora tomará el papel del General Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Recordemos que este papel lo tenía el actor William Hurt, quien desafortunadamente falleció el pasado mes de marzo.

Harrison Ford / Foto: Getty Images

Harrison Ford será el General Ross en ‘Capitán América 4’

Sí, los entendemos… Todavía no podemos creer que el mismísimo Harrison Ford le entrará al MCU. Y es que si somos honestos, será interesante ver el rumbo que toma el personaje del General Ross de cara a todo lo que se viene con las próximas fases del universo cinematográfico de Marvel.

En ese sentido, hay que recordar que en los cómics el personaje adquiere la identidad de Red Hulk (que recién tuvo una curiosa mención en She-Hulk: Attorney At Law) en algún momento y después, conforma una de las varias alineaciones del grupo conocido como los Thunderbolts. Como ya sabrán, estos últimos también tendrán su película dentro de las cintas de Marvel, así que la pregunta va sobre si el militar enemigo de Bruce Banner se unirá a ese equipo.

Ilustrativa de Red-Hulk. Foto: Marvel Cómics.

Como señala Variety, la película de los Thunderbolts vendrá después de Captain America: New World Order, pero aún no es seguro que el nuevo personaje que toma Harrison Ford también adopte la identidad de Red Hulk o que protagonice esa entrega sobre el grupo de antihéroes en el que varios fans ya posicionan al Winter Soldier (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh) y al US Agent (Wyat Russel).

¿Quién más aparecerá en ‘Capitán América 4’?

Por el momento, la trama de la cuarta película del Capitán América aún se desconoce. La cinta será dirigida por Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) y además de Anthony Mackie y Harrison Ford, otros miembros del reparto confirmados son Shira Haas, Tim Blake Nelson (a quien ya vimos en la película de Hulk del 2008 como Samuel Sterns) y Carl Lumbly.

Captain America: New World Order está programada para estrenarse el 3 de mayo del 2024. Andaremos atentos a próximos detalles de la cinta. AQUí pueden ver los anuncios más recientes de Marvel en la Comic-Con de San Diego de este año.

Promocional de Capitán América 4. Foto: Marvel Studios.