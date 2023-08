Lo que necesitas saber: Con la llegada del tráiler de 'Wonka' empezaron las críticas hacia Hugh Grant, quien interpreta a un Oompa Loompa en la película. Sobre todo, le empezó a llover gacho por parte de los actores con enanismo, quienes consideran que les quitó la oportunidad de aparecer en una de las cintas más esperadas del año.

A lo largo de este 2023, hemos visto películas sumamente esperadas que hicieron que muchos nos lanzáramos a las salas de cine. Sin embargo, todavía falta que lleguen a la pantalla cintas a las que les traemos ganas. Por supuesto que en esa lista está Wonka, que no se ha salvado de la polémica, pues a Hugh Grant le está lloviendo gacho por su papel en este proyecto.

Por acá les contamos desde hace un buen rato que se venía esta película basada en el universo de Roald Dahl y dirigida por Paul King (quien ha estado detrás de las cintas de Paddington). Por si esto no fuera suficiente, esta producción servirá como una precuela de la adaptación cinematográfica de 1971, donde veremos a Timothée Chalamet como el mismísimo Willy Wonka antes convertirse en el chocolatero más famoso y excéntrico del mundo.

Las críticas a Hugh Grant por interpretar a un Oompa Loompa en ‘Wonka’

Con la llegada del primer tráiler de Wonka, aparecieron muchos comentarios al respecto. A la gran mayoría les gustó lo que vieron en el avance de esta película, sobre todo la interpretación de Chalamet y el mundo en el que se desarrolla la historia. Aunque también hubo quienes soltaron sus críticas, entre ellos los que se quejaron porque Hugh Grant interpreta a un Oompa Loompa en esta cinta.

Y quizá se estén preguntando por qué tanto rollo con esto. Bueno, pues resulta que tanto en Willy Wonka & The Chocolate Factory de 1971, protagonizada por Gene Wilder, como en Charlie And The Chocolate Factory de 2005 con Johnny Depp, los Oompa Loompa fueron interpretados por actores con enanismo.

De ahí viene el enojo por la participación de Hugh Grant en esta nueva película sobre Willy Wonka, pues muchos consideran que el papel debía ser de nuevo para un actor con las mismas características.

Wee Man de ‘Jackass’ y más actores con enanismo han opinado sobre Hugh Grant en ‘Wonka’

Por supuesto que varias personas con enanismo reconocidas en el mundo del entretenimiento han hablado sobre esta situación en Wonka. El primero de ellos fue George Coppen, actor y comediante reconocido por su participación en The School For Good And Evil de Netflix, quien dijo en una entrevista para la BBC que estaba en contra del casting de Hugh Grant como Oompa Loompa.

“Muchos actores [con enanismo] sentimos que estamos siendo expulsados de la industria que amamos. Mucha gente, entre la que me incluyo, defiende que a los enanos se les deberían ofrecer papeles cotidianos en series y telenovelas, pero no nos ofrecen esos papeles. Se está cerrando una puerta, pero se han olvidado de abrir la siguiente”. Dijo George Coppen sobre la elección de Hugh Grant como Oompa Loompa en ‘Wonka’

Además, George Coppen dejó claro que no le gustaba la caracterización de Oompa Loompa de Hugh Grant, pues en sus propias palabras, “le han agrandado la cabeza para que parezca más grande. ¿Qué demonios le han hecho?”. Sin embargo, no es la única figura con enanismo que ha opinado sobre esta polémica con Wonka, pues el mismísimo Jason Acuña –aka Wee Man de Jackass– soltó un comentario al respecto.

En una entrevista para TMZ –donde también le preguntaron sobre el casting para el live action de Blanca Nieves–, Wee Man dijo en tono sarcástico lo siguiente: “¿Hugh Grant ahora está interpretando a un Oompa Loompa? Así que supongo, Hugh Grant, ¿ahora te estás identificando como una persona pequeña?”. En el segundo 0:57 pueden escuchar lo que declaró la estrella de Jackass.

¿Ustedes qué opinan sobre todo este asunto? ¿Están a favor o en contra de las personas que han criticado la elección de Hugh Grant como Oompa Loompa en Wonka? Lo único que tenemos claro es que la película llegará a los cines de México el próximo 14 de diciembre y que pinta a que será uno de los estrenos más taquilleros del 2023.

