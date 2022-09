Si le han echado un vistazo a las tendencias en redes sociales, seguramente se habrán dado cuenta que Monster: The Jeffrey Dahmer Story está acaparando la atención del público. Y lo ha hecho de varias maneras.

En medio de la polémica y de la buena recepción que ha tenido, la serie también ha registrado un récord como uno de los estrenos más vistos de Netflix en su primera semana de lanzamiento. Pero como ya lo leyeron arriba, toda esta onda tiene truco y podría significar un parámetro importante para el llamado “gigante del streaming”.

Evan Peters en la serie de Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

La serie de Jeffrey Dahmer en Netflix se posiciona como uno de los estrenos más vistos

Siempre es un rollote el tema de los contenidos más vistos al momento de rankear series y películas de Netflix, sobre todo desde que la plataforma cambió su modelo de medición a mediados del 2021. Nomás para refrescar la memoria, recordemos que ahora el servicio de transmisión contabiliza las horas de visualización para conformar el famoso Top 10 (AQUÍ les explicamos más a detalle el proceso).

Ya con eso en mente, entrémosle de lleno al tema de la serie sobre Jeffrey Dahmer. De acuerdo con un reporte de Deadline, el lanzamiento de este programa registró 196.2 millones de horas de visualización tan solo en su semana de estreno.

Evan Peters caraterizado como Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

Esto convierte a Monster: The Jeffrey Dahmer Story en una de las series debutantes más exitosas de Netflix, pero hay varios matices a tomar en cuenta. Primero que nada, se destaca que esta es la serie nueva (o sea que es un contenido sin temporadas previas) que mejor registro de horas vistas tiene en su primera semana dentro del servicio. Esto le bastó para colocarse en el número uno del Top 10 durante el periodo del 21 de septiembre (su día de estreno) al domingo 25 del mismo mes.

Sin embargo, el éxito en esa cifra tiene truco ya que Dahmer llegó a la plataforma en un día miércoles. Los estrenos más fuertes de Netflix -que son lo que se llevan los récords- comúnmente se lanzan en viernes, pero en el caso de la serie protagonizada por Evan Peters, está tuvo una ventaja de dos días para recabar horas de visualización en comparación con otros lanzamientos.

Eso sí, algunos expertos han mencionado que el éxito de la serie es más destacable por otros factores, sobre todo por el hecho de que no contó con un despliegue publicitario importante. A comparación de muchos otros shows o películas de la plataforma, el contenido creado por Ryan Murphy sobre este asesino serial tuvo una promoción que casi pasó desapercibida.

El registro de los contenidos más vistos por semana

Como les decíamos, Monster: The Jeffrey Dahmer Story es la serie nueva que mejores números tiene en el periodo de su semana de estreno… Pero eso no quiere decir que es la que mejores registros tiene en un periodo de siete días como tal.

Otros contenidos como la cuarta temporada de Stranger Things o la segunda Bridgerton han obtenido mejores cifras en horas de visualización durante una sola semana. Sin embargo, la diferencia es precisamente esa: que lo han hecho con temporadas ya avanzadas (es decir que no son series nuevas propiamente) y no precisamente en su semana de debut.

Pasa lo mismo con los dramas surcoreanos como El juego del calamar (que recientemente hizo historia en los Emmys) y All Of Us Are Dead. Estos en una sola semana -sin ser la de su estreno- superan a Dahmer, pero esta última les gana en el registro de horas vistas durante los primeros 5-7 días de debut en la plataforma.

Imagen ilustrativa de ‘El juego del calamar’. Foto: Netflix

Ha habido polémica por la serie de Jeffrey Dahmer

Aún con estos registros destacados, la serie sobre Jeffrey Dahmer, el llamado “carnicero de Milwaukee” en la vida real, ha levantado bastante polémica tras su estreno. Los familiares de algunas de las víctimas han criticado al programa debido a que lo consideran una forma de lucrar con el dolor de los allegados (POR ACÁ les contamos sobre ello).

Por otro lado, Evan Peters, que es quien protagoniza la serie, se pronunció recientemente y pidió que no se romantizara a su personaje. Su petición llega luego de que en redes sociales, un sector del público pareció empatizar con el criminal al grado de que justificaban sus acciones.

“Se sintió importante ser respetuoso con las víctimas y con las familias de las víctimas. Necesitas tener ciertos puntos [en cuenta] porque él hizo estas cosas, pero no necesitas embellecerlo, ¿sabes? Lo entendemos, pero no necesitamos enaltecerlo una y otra vez”, dijo en una serie de declaraciones para un detrás de cámaras de Netflix.