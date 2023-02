El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la ceremonia número 95 de los premios Oscar, una noche donde cientos de artistas se reúnirán en el Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrar lo mejor del cine. Y claro que los mexicanos no pueden faltar en los premios Oscar.

Este año en los premios Oscar 2023 muchos mexicanos estaremos pegados a la televisión (o a las transmisiones) para mostrar apoyo a Alfonso Cuarón y a Guillermo del Toro, quienes representarán a nuestro país y competirán por conseguir un galardón.

Alfonso Cuarón en una charla sobre ‘Le Pupille’, el cortometraje que le dio una nominación en los Oscars 2023.

Dos mexicanos están nominados en los premios Oscar 2023

En el caso de Cuarón, el cineasta mexicano compite por una estatuilla por su trabajo como productor en el cortometraje ‘Le Pupille’, cuya historia está ambientada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial y que consideran una de las mejores películas navideñas recientes.

Por otro lado, Guillermo del Toro figura entre la lista de los mexicanos nominados a los premios Oscar 2023 por su trabajo en ‘Pinocho de Guillermo del Toro‘, película con la cual espera ganar la categoría de ‘Mejor Película Animada’ junto a Mark Gustafson.

Guillermo del Toro en una ceremonia de los premios Oscar. Foto: Getty Images

En la historia de los premios Oscar hay varios mexicanos nominados

Aunque este año sólo dos mexicanos figuran en la lista de nominados a los premios Oscar 2023 (y esperamos que al final lo hagan también en la lista de ganadores), son varios los compatriotas que han conseguido este logro en la historia de los premios.

Y si bien en los últimos años sonaron mucho nombres de los llamados Tres Amigos (Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu); Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto y Marina de Tavira, son varios los mexicanos nominados al premio Oscar a través del tiempo.

Los llamados ‘Tres Amigos’ son clientes frecuentes en los premios Oscar. Foto: Getty Images

Acá enlistamos a 5 mexicanos nominados a los premios Oscar en años anteriores

Aprovechando que sigue la temporada de premios –y de camino a los premios Oscar 2023–, acá les contamos sobre 5 mexicanos nominados o que incluso lograron ganar un premio Oscar en ceremonias anteriores.

5.- Emile Kuri

El mexicano pionero en ganar un premio Oscar fue Emile Kuri, quien se llevó el reconocimiento a Diseño de Producción por la película The Heiress, de 1949. Posteriormente, en 1954, consiguió otro Oscar por la cinta Twenty Thousand Leagues Under the Sea’

Durante su trayectoria, Kuri fue nominado en ocho ocasiones (incluidas las dos que ganó) y era el mexicano con más nominaciones a los premios Oscar. O bueno, así fue hasta que en 2015 Emmanuel Lubezki logró empatarlo.

Foto: Twitter

4.- Katy Jurado

La actriz originaria de Jalisco fue pionera en abrir el camino para que las actrices mexicanas llegaran a Hollywood, donde tomó fama al participar en películas como a The Bullfighter and The Lady (1951), su primer trabajo en el cine de Estados Unidos.

Aunque Katy Jurado también actuó en películas como High Noon (que la llevó a ser la primera mexicana en conseguir un Golden Globe), recibió su primera y única nominación a los premios Oscar en 1955 con Broken Lance, donde compitió a Mejor Actriz de Reparto.

Katy Jurado fue la primera actriz mexicana en ser nominada a un premio Oscar. Foto: Getty Images

3.- Ismael Rodríguez

Cuando hablamos de cineastas mexicanos destacados, no podemos dejar fuera el nombre de Ismael Rodríguez, quien durante su trayectoria nos dio joyas del séptimo arte en nuestro país como ‘Tizoc: Amor Indio’, varias de las cintas de Pedro Infante, así como ‘Animas Trujano’.

Esa última cinta, protagonizada por el actor japonés Toshirō Mifune, fue precisamente la que le dio al llamado “cineasta del pueblo” una nominación a los premios Oscar de 1961 en la categoría de Mejor Película Extranjera, la cual ganó Como en un espejo, de Ingmar Bergman

Foto: Especial

2.- Luis Buñuel

El cineasta español, considerado como uno de los más grandes e influyentes en la historia del cine, se nacionalizó mexicano en el año de 1951. Y es por eso que lo incluimos en la lista de mexicanos nominados en la historia de los premios Oscar.

A pesar de su gran talento, Luis Buñuel sólo se tuvo que conformar con una nominación a Guión original por El discreto encanto de la burguesía, en 1973, y después en 1978 por Mejor Guión adaptado gracias a la película Ese oscuro objeto del deseo.

Luis Buñuel se nacionalizó mexicano y consiguió dos nominaciones al premio Oscar. Foto: Getty Images

1.- Carlos López Estrada

Carlos López Estrada, hijo de Carla Estrada (sí, la productora de las telenovelas) consiguió una nominación al premio Oscar 2022 por su trabajo en ‘Raya y el último dragón’, donde compitió a Mejor Película Animada junto con Don Hall.

Aunque la cinta en la que se involucró Carlos López perdió contra ‘Encanto’, su nombre se agregó a la lista de mexicanos nominados a los premios Oscar el año pasado.

Don Hall y Carlos López Estrada en la semana número 94 de los premios Oscar. Foto: Getty Images.

Como pueden ver, han sido (y desde hace ya muchos años) varios los mexicanos nominados a los premios Oscar. ¿A quién más hubieran metido a esta lista?