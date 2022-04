“Es asqueroso”: Millie Bobby Brown habla sobre sentirse sexualizada tras cumplir 18 años

Millie Bobby Brown es sin duda una de las actrices jóvenes más reconocidas del panorama internacional en la actualidad. Ella saltó a la fama entre los 11 y 12 años cuando fue elegida para interpretar a la icónica Eleven en Stranger Things y desde entonces, su carrera ha ido a la alza en diferentes proyectos.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto para ella en medio del estrellato hollywoodense. Constantemente, se enfrenta a los señalamientos de la prensa y el público debido a lo que diversas personas consideran una imagen hipersexualizada y ella está consciente de todo ello desde siempre. Pero las cosas han alcanzado un punto aún más crítico ahora que la actriz alcanzó la mayoría de edad… y desde luego, la joven británica ha levantado una vez más contra este tipo de comentarios.

Millie Bobby Brown habla sobre sentirse sexualizada

Millie Bobby Brown recién cumplió 18 años el pasado mes de febrero y esto ha significado una serie de cambios en todos los sentidos. Pero hay uno que ella ha analizado particularmente y se trata sobre la percepción sexualizada de sí misma que la opinión pública ha generado.

En un reciente entrevista con el podcast Guilty Feminist, la joven actriz habló sobre cómo los medios y la gente en redes sociales han sexualizado su imagen incluso desde que era muy chica... y más ahora que ha llegado a la que muchos consideran la mayoría de edad. “Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto, tener relaciones sentimentales, amistades, ser querido y tratar de encajar”, dijo Millie.

“Definitivamente he estado lidiando con eso más en las últimas dos semanas de cumplir 18 años… [Estoy] definitivamente viendo una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales reaccionan a mi mayoría de edad. Es asqueroso“, agregó la también estrella de Enola Holmes.

Y aunque su caso es específico, ella no lo ve como algo aislado. Por el contrario, es el reflejo de lo que pasa con mucha jóvenes en todo el mundo: “es una representación de lo que ocurre en el mundo y de cómo se sexualiza a las jóvenes. Me he enfrentado a eso…”, dice Bobby Brown.

“Las redes sociales son el peor lugar…”

Para ejemplificar este asunto y sin ir muy lejos, Millie Bobby Brown incluso recordó una vez que recibió todo tipo de señalamientos cuando llevó un vestido ligeramente escotado a una entrega de premios, esto en sus 16 años de edad. “Pensé: ‘Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios’“, mencionó la joven.

Y aprovechó el espacio en aquel podcast para lanzar un consejo: “Espero que si hay un niño de 12 años que haya dicho en Instagram que tiene 18 años y haya creado una cuenta, vaya a mi perfil y aproveche para darse cuenta del horrible mundo que hay ahí fuera… Creo que las redes sociales son el peor lugar de todos los tiempos“, dijo.