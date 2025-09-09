Lo que necesitas saber: Green Day está a punto de estrenar una película, pero el tema es curioso: no trata de ellos, pero sí. Se llama 'New Years Rev'

En estas épocas de biopics por todos lados, si escuchas que viene una película de Green Day sabes —más o menos— qué te espera, ¿no? Sin embargo, tengo que admitir que ahora me sorprendí un poco más porque la película no trata de Green Day.

La cinta se va a estrenar en el Festival de Cine de Toronto y se llama New Years Rev. Acá les contamos todos los detalles que conocemos.

Sí es de Green Day, pero no…

La película está dirigida por Lee Kirk, el cineasta estadounidense que ya había trabajado con Billie Joe Armstrong en la película Ordinary World. En esta ocasión, retoma su relación con la banda, pero de una manera completa: Green Day produce la película.

Unas escenas del tráiler de ‘New Years Rev’ // Foto: Green Day

Sin contarles mucho de la cinta, podemos decirles que no trata de Green Day.

En realidad, la película de New Years Rev sigue a una banda de jóvenes conocida como The Analog Dogs que creen que van a cumplir su sueño de ser los abridores de Green Day en una tocada de Año Nuevo. Sin embargo, todo es una mala broma.

La cinta la describen como “una carta de amor” —clásico— a las películas noventeras, al rock, a la música, a la valentía de nuestra juventud con una buena dosis de viajes en carretera.

Billie Joe Armstrong y el resto de Green Day aparece en la película

Un lado importante es que sí tiene toda la música de Green Day.

Échenle un ojo al tráiler de ‘New Years Rev’

Poco antes de su estreno en el Festival de Cine de Toronto, la banda compartió el tráiler de la película para que le echen un ojo a los personajes o a la historia.

La cinta está protagonizada por el fabuloso Mason Thames, que seguro recuerdan por las películas de Black Phone o el live-action de Cómo entrenar a tu dragón.

No es de Green Day, pero sí…

Seguro me quieren escupir, pero es que la historia es complicada.

Aunque no es una biopic de Green Day e incluso la banda de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool son personajes en la película, resulta que sí tiene algunos elementos biográficos de la banda.

En una entrevista reciente, Armstrong reveló que los viajes se enfocan en la historia de la banda antes de que la rompieran con Dookie.

‘New Years Rev’ es la nueva película de Green Day // Foto: Green Day

“Tocábamos en todos lados y muchos de esos shows no existieron”, comenta Billie Joe. “Lee (el director de la película) hizo un gran trabajo en incorporar todos los elementos de nuestro pasado”.

¿Entonces? ¿Cómo la describimos? Es una película de Green Day que no trata de Green Day, pero sí un poquito. A ver qué tal le va en su estreno.