Lo que necesitas saber: Nikki Glaser fue la encargada de ser la host de los Golden Globes 2025. ¿Quién es y por qué ha dado tanto de qué hablar?

La temporada de premios comienza y una de las primeras es la ceremonia los Golden Globes 2026, uno de los eventos más importante en la industria del cine y la televisión que este año sorprende por muchas razones y una de ellas es que Nikki Glaser, de nuevo será la anfitriona de los Golden Globes.

Nikki Glaser es la host de los Golden Globes 2025. Foto: CBS

¿Quién Nikki Glaser?

Si son fans de los Golden Globes (o ceremonias de premios similares), entonces saben que cada edición cuenta con un host que se encarga de abrir y amenizar la ceremonia, la cual lidera a lo largo de la noche junto con otras celebridades invitadas que presentan varias categorías.

Claro que la labor no es fácil, pues ya recordarán cómo le fue a Jo Koy en 2024 cuando fue anfitrión de los Golden Globes. Sin embargo, ese no parece ser el caso de Nikki Glaser, comediante estadounidense que fue la host elegida para los Golden Globes 2025 y para la edición de este año, por lo que se convierte en la primera mujer en tener estar responsabilidad en dos ediciones seguidas de la premiación.

La comediante estadounidense es la primera mujer en conducir la premiación en 82 años de existencia. Foto: Getty Images

¿Quién es Nikki Glaser?

Se trata de una comediante de 40 años originaria de Ohio, Estados Unidos, que si bien tiene 22 años de trayectoria en 2024 hizo bastante ruido luego de participar en el Roast de Tom Brady que organizó Netflix.

Seguramente se toparon en redes sociales con un fragmento de dicho roast donde al jugador de futbol americano le hicieron un chiste sobre sus anillos de campeón del Super Bowl y su divorcio con Gisele Bündchen. Bueno, pues ese fue cortesía de Nikki.

Your morning reminder that Nikki Glaser dominated the #TomBradyRoast. pic.twitter.com/Cqm4t2ULYy — Netflix (@netflix) May 6, 2024

Se trata de una comediante estadounidense conocida por sus ‘roasts’

Nikki Glaser es comediante de stand-up, aunque también ha incursionado como actriz en cintas como ‘I Feel Pretty’, junto a Amy Schumer, así como host en programas conocidos como ‘Dancing with the Stars’ y otros reality shows en Estados Unidos.

Además de ser presentadora de radio y televisión, Nikki Glaser tiene un podcast bastante conocido e incluso en 2025 estuvo nominada en la ceremonia de los Golden Globes en la categoría de ‘Mejor interpretación en comedia stand-up en televisión’.

Foto: Getty Images

¿Por qué Nikki Glaser hizo tanto ruido en los Golden Globes 2025?

Nikki Glaser se ha rifado en varios roasts a celebridades como Bruce Willis, Tom Brady y Alec Baldwin. Fue elegida para ser la host de los Golden Globes de 2025 y vaya que lo hizo bastante bien, pues muchos consideraron que tuvo un equilibrio en los chistes que mencionó en la ceremonia.

Por ejemplo, la comediante hizo referencia a la polémica de Diddy y sus fiestas sin llegar a un nivel descarado, así como el Ozempic y otros temas.

También se burló por perder la categoría de los Golden Globes a la que estaba nominada y otros chistes similares que estuvieron light, pero con un toque irreverente.

Say hello to your roast for the night—Oops, we mean HOST for the night… @NikkiGlaser! ?️ #GoldenGlobes pic.twitter.com/MVa5FQ1NoS — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Nikki Glaser es la primera mujer que conduce los Golden Globes dos veces consecutivas

Si ya se echaron un clavado en redes sociales, pueden ver que muchos ya consideran a Nikki Glaser una de las mejores host que los Golden Globes ha tenido en los últimos años. Tanto así que muchos ya piden que nunca más haya un host hombre en las próximas ceremonias.

Considerando que en 2025 Nikki Glaser ya se convirtió en la primera host mujer en conducir sola los Golden Globes en 82 años, el logro no es para menos. Mucho menos después de ese monólogo de apertura donde bromeó sobre cómo los premios nunca han dado ‘Mejor Director’ a una mujer. ¡Genia!

En los Golden Globes 2026, Nikki se convierte en la primera mujer que será anfitriona de la premiación de manera consecutiva.

Y en los Golden Globes su chiste de DiCaprio estuvo tremendo

Desde el comienzo las cosas se pusieron filosas con un chiste sobre Leonardo Dicaprio, en el que Nikki Glaser habló de los premios Golden Globes que ha recibido, su Premio Oscar y su carrera, pero —dijo— “lo más impresionante es que lo lograste antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

Acá arriba pueden ver todo su discurso, donde hizo chistes de cómo el Departamento de Justicia censuró los documentos de Jeffrey Epstein o cómo las fake news han inundado a Estados Unidos.