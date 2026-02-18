Lo que necesitas saber: Historias cotidianas y técnicas grandiosas es lo que encontramos en la lista de cortometrajes nominados al Oscar 2026.

Preparen las palomitas en casa porque acá les armamos una buena lista de los cortometrajes nominados al Oscar 2026 en todas sus categorías (live action, animado y documental) y dónde pueden ver los que están disponibles en nuestra región.

Aunque si bien algunos títulos los encontramos de manera gratuita en plataformas, lo cierto es que hay otros que para verlos es necesario tener suscripción a una cuenta de streaming mientras otros tanto todavía no están disponibles en México.

Foto: FOX.

Cortometrajes nominados al Oscar 2026

Mejor cortometraje animado

Fábulas, alegorías e historias cotidianas y técnicas grandiosas (óleo sobre lienzo, 3D y 2D) es lo que encontramos en la categoría de Mejor Cortometraje Animado para los premios Oscar 2026.

Foto: @TheAcademy

Butterfly

En 15 minutos, los directores Ron Dyens y Florence Miailhe nos cuentan la historia del nadador olímpico y pionero del estilo mariposa —además de sobreviviente del holocausto— Alfred Nakache.

Entre todos los elementos que integran este título, la animación de óleo sobre lienzo potencia la historia que se cuenta en Butterfly, además de que el hilo del cortometraje son también los recuerdos del nadador. Aquí se los dejamos:

Forevergreen

Nathan Engelhardt y Jeremy Spears dirigen Forevergreen, una alegoría a la amistad a través de la historia de un osezno huérfano que encuentra un refugio y hogar en un árbol de hoja perenne paternal.

Al igual que Butterfly, la técnica de este cortometraje lo hace destacar gracias a la animación 3D. Aquí mero se los dejamos:

The Girl Who Cried Pearls

Cortometraje con producción canadiense, dirigido por Chris Lavis y el polaco Maciek Szczerbowski, The Girl Who Cried Pearls es una fábula sobre una joven abrumada por el dolor y cuyas lágrimas se convierten en perlas. Todo cambia cuando se encuentra con un chico que se enamora de ella, pero al mismo tiempo se obsesiona con el valor de las lágrimas.

Les dejamos el tráiler porque este cortometraje animado no está disponible en ninguna plataforma de streaming acá en México.

Retirement Plan

En Retirement Plan acompañamos las fantasías de un hombre que imagina todo lo que hará cuando llegue el momento de su jubilación —el sueño de muchos— dirigido por John Kelly.

También les dejamos el tráiler porque este cortometraje aún no está disponible en la región.

The Three Sisters

Las tres hermanas es dirigido por Konstantin Bronzit, quien aprovechó para hacer un experimento social y usó otra identidad durante la promoción del cortometraje —principalmente, para quitar la carga de expectativas sobre esta obra por encima de otras en los festivales.

El corto narra la historia de tres hermanas que en una isla desierta, buscan alquilar su casa, todo un un buen toque de humor cómico y la animación 2D.

Mejor cortometraje live action

Generalmente, en menos de 40 minutos, asistimos a las historias más increíbles y que en 2026, las seleccionadas a los premios Oscar nos llevan a una taberna de mala muerte para encontrar armonía a través del canto o la lucha por los derechos de un ciudadano de origen árabe en Israel.

Foto: @TheAcademy

Butcher’s Stain

Del director Meyer Levinson-Blount, Butcher’s Stain nos narra las experiencias ante la discriminación y falsas acusaciones de Samir, un carnicero árabe en Tel Aviv tras los atentados del 7 de octubre.

Por lo pronto, este cortometraje live action no está disponible aquí en México. Pero les dejamos el tráiler:

A Friend of Dorothy

Escrito y dirigido por Lee Knight, A Friend of Dorothy es la historia de Miriam, una mujer viuda, y su vecino adolescente con quien forma un vínculo casi casi inesperado. Este cortometraje aún no está disponible en México.

Jane Austen’s Period Drama

Ambientado en 1813, este cortometraje dirigido por Julia Aks y Steve Pinder funciona como una parodia a las novelas románticas de la época, al narrar cómo Estrogenia recibe una propuesta de matrimonio durante su menstruación.

Y más allá de la anécdota, nos lleva por un recorrido por la escasa educación y conocimiento del cuerpo de las mujeres o los prejuicios en la sociedad. Acá se los dejamos:

The Singers

La historia está basada en un cuento ruso de Iván Turguéniev que nos lleva a un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte. Lo grandioso es que este concurso transforma una noche común y solitaria, en un momentazo de armonía.

Pueden encontrar el cortometraje en Netflix.

Two people Exchanging Saliva

Natalie Musteata y Alexandre Singh desarrollaron una historia donde los besos son castigados con… la muerte. Two people Exchanging Saliva narra la atracción que Angine siente por Malaise en un claro desafío a la represión de esta sociedad distópica. Aquí se los dejamos:

Mejor cortometraje documental

Por acá les contamos de los títulos que conforman la categoría a Mejor Cortometraje Documental de los premios Oscar 2026.

All the Empty Rooms

Todas las habitaciones vacías es un cortometraje dirigido por Joshua Seftel y que, a través de las miradas de un periodista y un fotógrafo, nos acerca a las historias de las víctimas de tiroteos en escuelas de Estados Unidos.

Este cortometraje documental sucede entre los dormitorios de las víctimas y los espacios compartidos con sus familias. All the Empty Rooms lo pueden encontrar en Netflix.

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud nos acerca a las historias de los hermanos Renaud, Brent, cineasta y periodista estadunidense, y Craig.

De hecho, este documental es dirigido por los hermanos Renaud aunque una parte se centra en uno de los momentos más crudos: la muerte de Brent Renaud durante la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania y el proceso de repatriación por parte de Craig.

Este cortometraje documental está disponible en HBO Max.

Children No More: Were and are Gone

En 36 minutos, la directora Hilla Medalia muestra los esfuerzos de activistas israelíes en Tel Aviv (Israel) para reclamar justicia por las niñas y los niños de Gaza asesinados en los ataques del ejercito israelí, en una de las crisis humanitarias catalogadas como genocidio por organizaciones internacionales.

Hay que esperar noticias de este cortometraje documental, pues hasta el momento no está disponible en plataformas de streaming.

The Devil is Busy

Dirigido por Geeta Gandbhir y Christalyn Hampton, The Devil is Busy o El diablo no descansa, muestra los esfuerzos en seguridad en una clínica de aborto en Atlanta, en contexto del revés de la Corte de Estados Unidos al derogar la sentencia Roe vs. Wade que garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo en este país.

El documental está disponible en HBO Max.

Perfectly a Strangeness

Dirigido por Alison McAlpine, el cortometraje se desarrolla en el desierto de Atacama en Chile y su hilo conductor son tres burros que descubren un observatorio (astronómico) abandonado, en una especie de fábula sin diálogos.

Aún no está disponible en nuestra región.

Por acá les dejamos la lista del resto de documentales nominados al Oscar 2026 y aquí la lista de toooooodas las nominaciones.