Las nominaciones en los premios Oscar siempre son una buena oportunidad para darnos una vuelta por la variedad de títulos, sobre todo de las películas documentales —a nivel internacional— para salirnos un poco de los circuitos comerciales.

Con la ceremonia de los premios Oscar cada vez más cerca, les contaremos de qué van y dónde ver los 10 documentales nominados —porque tenemos todos los títulos de Mejor Documental y Mejor Cortometraje Documental.

10 documentales nominados al Oscar 2026 y dónde verlos

Los documentales nominados al Oscar 2026 abordan temas que van desde el sistema penitenciario de Alabama hasta el activismo ciudadano en Irán, el amor ante una enfermedad como el cáncer, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la cotidianidad de una escuela rusa, o el caso del asesinato de una mujer afroamericana en Florida.

The Alabama Solution

Alabama: Presos del sistema es un documental dirigido por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman, quienes después de lanzarse a filmar una barbacoa en el patio de una prisión de Alabama, con el permiso de las autoridades y bajo una atmósfera aparentemente tranquila, decidieron ahondar en el sistema penitenciario de este estado de Estados Unidos. ¿La razón?

Los directores, cuenta Los Angeles Times, contactaron con una red de reclusos activistas que con teléfonos celulares de contrabando, documentaban todo lo que pasaba dentro de la cárcel.

Se trata de un reportaje documental desde las entrañas del sistema penitenciario de Alabama —grabado por los mismos reclusos— que expone violaciones a los derechos humanos y que resulta clave para entender un poco más de las políticas y discursos que se gestan en el actual gobierno de Estados Unidos.

El documental The Alabama Solution está disponible en HBO Max.

Come See Me In The Good Light

Abrázame en la luz se proyectó en el Sundance Film Festival en 2025 y allí, además de recibir buenas críticas, se llevó el Premio a la Favorita de este festival de cine.

Dirigido por Ryan White, Come See Me In The Good Light sigue la travesía de la pareja de poetas Andrea Gibson y Megan Falley ante el cáncer en fase terminal y las experiencias vistas desde el amor y las reflexiones sobre la vida

Pueden encontrar Abrázame en la luz en Apple TV.

Cutting Through Rocks

Cutting Through Rocks es un documental que también participó en el Festival de Sundance de 2025.

Dirigido por Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, Cutting Through Rocks sigue a la motociclista Sara Shahverdi, quien es elegida como primera concejala de su comunidad en una aldea de Irán.

Shahverdi tiene como propósito romper con las reglas sociales o morales que suelen oprimir a las mujeres mediante matrimonios forzados infantiles. Sin embargo, en sus esfuerzos, Shahverdi es cuestionada por integrantes de esta comunidad.

El documental también es una pieza clave para entender los movimientos civiles de mujeres que se han gestado en los últimos años en Irán, en pro de sus derechos ante la supresión normativa de la llamada policía de la moral y el régimen iraní.

Hay que esperar hasta marzo para cacharlo en la plataforma DocPlay, y eso lo logran con una suscripción en Prime Video.

Mr. Nobody Against Putin

Por el título del documental, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin, ya se imaginarán de qué va: Mr. Nobody Against Putin, sigue a Pasha, un profe de una escuela en Karabash que, además de impartir clases, es activista ante los discursos de propaganda del gobierno en Rusia.

Sin embargo, gran parte de su cotidianidad se interrumpe al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y Pasha ve cómo la escuela se convierte en uno de los brazos de propaganda del gobierno de Vladimir Putin mediante discursos patrióticos dentro de las aulas.

Mr. Nobody Against Putin no está disponible en nuestra región.

The Perfect Neighbor

La vecina perfecta es dirigido (producido también) por Geeta Gandbhir, quien junto con su equipo documenta el asesinato de Ajike Owens, una mujer afroamericana a manos de su vecina Susan Louise Lorincz.

El caso de Ajike Owens ocurrió en 2023, y a través de las grabaciones de las cámaras de la policía e imágenes de archivos, el documental reconstruye los hechos, pero al mismo tiempo cuestiona la discriminación y el sistema de leyes en Florida.

The Perfect Neighbor está disponible en Netflix.

Mejor Cortometraje Documental de los Oscar 2026

La mayoría de los cortometrajes documentales nominados al Oscar 2026 se desarrollan en Estados Unidos, aunque hay historias imperdibles desde el desierto de Atacama en Chile o los esfuerzos por la paz de activistas en Tel Aviv para reclamar justicia por los niños asesinados en Gaza.

All the Empty Rooms

Todas las habitaciones vacías es dirigido por Joshua Seftel, quien junto con su equipo relata en 35 minutos las historias de familias impactadas por los tiroteos en escuelas de Estados Unidos.

Este cortometraje documental lo pueden encontrar en Netflix.

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud nos acerca a las historias de los hermanos Renaud, Brent, cineasta y periodista estadunidense, y Craig.

De hecho, este documental es dirigido por los hermanos Renaud aunque una parte se centra en uno de los momentos más crudos: la muerte de Brent Renaud durante la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania y el proceso de repatriación por parte de Craig.

Este cortometraje documental está disponible en HBO Max.

Children No More: Were and are Gone

En 36 minutos, la directora Hilla Medalia muestra los esfuerzos de activistas israelíes en Tel Aviv (Israel) para reclamar justicia por las niñas y los niños de Gaza asesinados en los ataques del ejercito israelí, en una de las crisis humanitarias catalogadas como genocidio por organizaciones internacionales.

Hay que esperar noticias de este cortometraje documental, pues hasta el momento no está disponible en plataformas de streaming.

The Devil is Busy

Dirigido por Geeta Gandbhir y Christalyn Hampton, The Devil is Busy o El diablo no descansa, muestra los esfuerzos en seguridad en una clínica de aborto en Atlanta, en contexto del revés de la Corte de Estados Unidos al derogar la sentencia Roe vs. Wade que garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo en este país.

El documental está disponible en HBO Max.

Perfectly a Strangeness

Dirigido por Alison McAlpine, el cortometraje se desarrolla en el desierto de Atacama en Chile y su hilo conductor son tres burros que descubren un observatorio (astronómico) abandonado, en una especie de fábula sin diálogos.

Si bien está disponible en Prime Video, todavía no aplica para México.